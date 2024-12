Paradeiro de Assad, da Síria, é desconhecido; autoridades do exército afirmam que ele embarcou em avião

AMÃ (Reuters) - O paradeiro de Bashar al-Assad permanece um mistério, já que ele já não estava em Damasco quando os rebeldes capturaram a capital síria neste domingo, encerrando mais de cinco décadas de governo de sua família.

Dois alto oficiais do exército afirmaram que Assad embarcou em um avião no início do domingo em Damasco com destino desconhecido.

A Rússia, um dos aliados mais próximos de Assad, confirmou que ele havia deixado a Síria, mas não revelou para onde, nem se Moscou lhe concedera refúgio.

"Como resultado de negociações entre B. Assad e vários participantes no conflito armado no território da República Árabe da Síria, ele decidiu renunciar à presidência e deixou o país, dando instruções para uma transferência pacífica de poder", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

Assad não fez declarações públicas desde o avanço repentino dos rebeldes há uma semana, quando insurgentes tomaram o norte de Aleppo em um ataque surpresa antes de avançarem por uma sucessão de cidades à medida que as linhas de frente desmoronavam.

Também não houve qualquer anúncio oficial no domingo sobre o paradeiro da esposa de Assad, Asma, ou de seus filhos, sendo que o mais velho deles há muito tempo estuda na Rússia e se formou em uma universidade em Moscou no ano passado.

Um avião da Syrian Air decolou do aeroporto de Damasco por volta do momento em que foi relatado que a capital havia sido tomada pelos rebeldes, de acordo com dados do site Flightradar.

A aeronave inicialmente voou em direção à região costeira da Síria, um reduto da seita alauíta de Assad, mas fez uma curva brusca e voou na direção oposta por alguns minutos antes de desaparecer do mapa. A Reuters não conseguiu confirmar quem estava a bordo.

Duas fontes sírias disseram que a mudança repentina de rota e o desaparecimento do avião do radar poderiam indicar que ele foi abatido ou que seu transponder foi desligado.

(Reportagem de Suleiman Al-Khalidi; Texto de Angus McDowall e Peter Graff)