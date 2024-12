Norris vence GP de Abu Dhabi e McLaren conquista Mundial de construtores

O piloto britânico Lando Norris venceu o Grande Prêmio de Abu Dhabi, a 24ª e última etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, disputado neste domingo (8), no circuito de Yas Marina, enquanto sua escuderia, a McLaren, conquistou o título mundial de construtores.

"É incrível, não só por mim, mas por toda a equipe, que fez um trabalho incrível considerando o ponto em que começamos. Obrigado a todo mundo na McLaren, foi difícil, mas ganhar um campeonato depois de 26 anos é muito especial. É um momento histórico", resumiu Norris.

"Agora meu objetivo é ser campeão mundial no ano que vem. Cometi erros, mas aprendi muito este ano", acrescentou o britânico, que conquistou sua quarta vitória na temporada e terminou com a segunda posição no campeonato de pilotos.

Apesar do décimo lugar do australiano Oscar Piastri, que rodou após ser atingido na primeira curva pelo tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), que recebeu uma penalidade de dez segundos, a McLaren manteve 14 pontos de vantagem sobre a Ferrari e conseguiu seu nono título de construtores, o primeiro desde 1998.

Norris liderou a corrida do início ao fim, mas a Ferrari teve um grande desempenho, subindo no pódio com o espanhol Carlos Sainz e o monegasco Charles Leclerc, que largou em 19º e terminou em terceiro.

"Eu sabia que tinha que correr o máximo de risco possível, e foi o que fiz, mas começamos muito longe e não podíamos fazer melhor. Dói, terminamos tão perto, é uma pena, mas pelo menos tentamos de tudo", ressaltou Leclerc.

"É um sentimento amargo, o segundo lugar era o máximo que dava para conseguir porque Lando e as McLaren eram muito rápidos", reconheceu Sainz, que está de saída da Ferrari para dar lugar ao britânico Lewis Hamilton. O espanhol será piloto da Williams.

Hamilton, heptacampeão mundial, se despediu da Mercedes depois de 12 anos e seis títulos com uma excelente atuação, terminando em quarto depois de ultrapassar na última volta seu companheiro e compatriota George Russell.

A sexta colocação ficou com Verstappen (Red Bull), que havia conquistado seu quarto título consecutivo de pilotos há duas semanas, em Las Vegas.

-- Classificação do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1:

1.Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1h26:33.291

2.Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +5.832

3.Charles Leclerc (MON/Ferrari) +31.928

4.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +36.483

5.George Russell (GBR/Mercedes) +37.538

6.Max Verstappen (HOL/Red Bull) +49.847

7.Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +1:12.560

8.Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) +1:15.554

9.Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +1:22.373

10.Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +1:23.821

11.Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1 volta

12.Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

13.Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) +1 volta

14.Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +1 volta

15.Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault) +1 volta

16.Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) +1 volta

17.Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +3 voltas

Volta mais rápida da corrida: Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:25.637 na 58ª volta (velocidade média: 252,354 km/h)

Abandonos:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull): acidente na 1ª volta

Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes): problema mecânico na 27ª volta

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari): problema mecânico na 31ª volta

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull): problema mecânico na 56ª volta (classificado)

-- Classificação final do Mundial de Fórmula 1 2024:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 437 pts CAMPEÃO

2. Lando Norris (GBR) 374

3. Charles Leclerc (MON) 356

4. Oscar Piastri (AUS) 292

5. Carlos Sainz (ESP) 290

6. George Russell (GBR) 245

7. Lewis Hamilton (GBR) 223

8. Sergio Pérez (MEX) 152

9. Fernando Alonso (ESP) 70

10. Pierre Gasly (FRA) 42

11. Nico Hülkenberg (ale) 41

12. Yuki Tsunoda (JAP) 30

13. Lance Stroll (CAN) 24

14. Esteban Ocon (FRA) 23

15. Kevin Magnussen (DIN) 16

16. Alexander Albon (TAI) 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GBR) 7

19. Franco Colapinto (ARG) 5

20. Zhou Guanyu (CHN) 4

21. Liam Lawson (NZL) 4

22. Valtteri Bottas (FIN) 0

23. Logan Sargeant (EUA) 0

24. Jack Doohan (AUS) 0

. Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 666 pts CAMPEÃ

2. Ferrari 652

3. Red Bull 589

4. Mercedes 468

5. Aston Martin-Mercedes 94

6. Alpine-Renault 65

7. Haas-Ferrari 58

8. Racing Bulls-Red Bull 46

9. Williams-Mercedes 17

10. Sauber-Ferrari 4

