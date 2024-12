Multidão lincha três homens acusados de sequestrar menina no México

Três homens acusados de sequestrar uma menina foram linchados até a morte por moradores de uma comunidade no estado de Puebla, no centro do México, informaram as autoridades locais.

Os eventos aconteceram na tarde de sábado (7) em San Juan Amecac, no município de Atzitzihuacán, segundo um comunicado da secretaria de Governo do distrito, perto da capital do país.

"Três pessoas do sexo masculino morreram depois que foram detidas e linchadas por moradores por suposto roubo e sequestro de um menor", afirma o boletim.

A polícia municipal foi mobilizada, mas quando os agentes chegaram ao local os homens "não apresentavam mais sinais vitais", acrescentou o documento.

Segundo a imprensa local, quase 300 pessoas participaram do linchamento.

Atos similares foram registrados em vários pontos do México nos últimos anos, em meio a uma onda de violência ligada ao narcotráfico que afeta o país desde dezembro de 2006.

Analistas apontam que a percepção da impunidade leva a população a buscar justiça com as próprias mãos.

Em junho, no município de Atlixco, também em Puebla, quatro homens foram linchados e depois queimados por uma multidão que acusou o grupo de roubar um veículo.

Em março, o assassinato de uma menina de oito anos provocou cenas de revolta na cidade de Taxco, sul do país, onde os moradores lincharam a suposta criminosa.

sem/pc/fp

© Agence France-Presse