Líder dos rebeldes afirma que 'Síria foi purificada' após a queda de Assad

O líder dos rebeldes sírios, Abu Mohammed al Jolani, comemorou neste domingo (8) uma vitória "histórica" que "purificou" a Síria, em um discurso na Mesquita dos Omíadas, em Damasco, após os insurgentes derrubarem Bashar al Assad em uma ofensiva relâmpago.

Ao entrar na emblemática mesquita localizada na cidade velha de Damasco, o líder do grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS) foi recebido por uma multidão que gritava "Allah Akbar" (Deus é o maior), de acordo com vídeos que circulam na mídia.

"Esta vitória, meus irmãos, é uma conquista (..) para toda a comunidade islâmica. Esta vitória, meus irmãos, é histórica para a região", declarou Jolani, que ficou conhecido pelo seu nome de guerra, mas cujo nome verdadeiro é Ahmed al Shareh.

"Hoje a Síria está purificada", acrescentou em um vídeo publicado no Telegram pelos rebeldes, que lançaram uma fulminante ofensiva a partir da província de Idlib, no noroeste do país, em 27 de novembro, que terminou com a fuga de Assad.

"Esta vitória foi possível pela graça divina, pelo sangue dos mártires (...) e pelo sofrimento daqueles que languideceram nas prisões", disse.

Sob o poder de Assad, a Síria foi "entregue à ganância iraniana", ao "sectarismo e à corrupção", afirmou, referindo-se ao apoio do Irã e do movimento libanês Hezbollah ao governo de Assad.

Bashar al Assad, no poder desde o ano 2000, foi deposto após mais de 13 anos de um sangrento conflito civil, desencadeado pela repressão feroz a manifestações pró-democracia, que causou mais de meio milhão de mortes.

