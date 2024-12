Hoje é Dia: Tom Jobim, Catulo de Paula e Dia do Forró são destaques

Hoje, 8 de dezembro, completam-se 30 anos da partida de um dos maiores ícones da história da música brasileira. Foi em 8 de dezembro de 1994 que o Brasil perdeu Antônio Carlos Jobim. Responsável por sucessos como Garota de Ipanema e Águas de Março e com parcerias com Elis Regina e Frank Sinatra (além da icônica dobradinha com Vinicius de Moraes), Tom Jobim já foi tema de muitos conteúdos da EBC.

Em 2022, o Músicos e Músicas do Brasil (da Rádio MEC FM) fez uma edição especial sobre Tom Jobim. Na mesma ocasião, o Bossamoderna (da MEC AM) também fez um programa dedicado a ele. Já em 2009, o De Lá Pra Cá (TV Brasil) fez um especial de três episódios sobre o gênio da Bossa Nova:

No mesmo tom, o dia 10 de dezembro é de memória ao cantor e compositor cearense Ermenegildo Evangelista de Souza, conhecido como Catulo de Paula. A morte dele completa 40 anos nesta data. Em 2024, o Acervo Origens veiculou uma de suas composições:

No dia 13, o nascimento de Tião Carreiro completa 90 anos. Ele foi um dos principais nomes da música sertaneja no Brasil. Junto com Pardinho, formou uma das duplas mais emblemáticas do gênero, popularizando o pagode de viola. Em 2014, o Brasil Rural (da Rádio Nacional) entrevistou a filha do músico. Na ocasião, Alex Marli Dias, falou sobre a sua trajetória e relembrou curiosidades. Em 2018, foi o Fique Ligado (TV Brasil) que falou sobre o músico:

No dia 13, é celebrado o Dia Nacional do Forró. A data, que é uma homenagem ao nascimento do também icônico Luiz Gonzaga, foi tema de uma reportagem veiculada na Radioagência Nacional em 2022:

Para além das homenagens a músicos, a semana tem outras datas comemorativas e de conscientização. Hoje, 8 de dezembro, é o Dia de Nossa Senhora da Conceição. Em algumas cidades do Brasil (como Belo Horizonte, Salvador e Recife) é feriado. A data que homenageia a santa foi tema de matéria da Radioagência Nacional em 2023:

Já o dia 10 tem duas datas que remetem a direitos: o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o Dia Internacional dos Direitos Animais. A primeira data é uma celebração à adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos (que ocorreu em 1948). A segunda veio na esteira da primeira para enfatizar o respeito e proteção às espécies não humanas?. Ambas foram destaques do Repórter Brasil, respectivamente, em 2020 e 2018:

Para fechar a semana, temos o Dia Nacional do Deficiente Visual em 13 de dezembro. A data, criada em 1961 pelo então presidente Jânio Quadros, destaca a importância da inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência visual?. Em 2015, o Programa Especial (TV Brasil) teve uma edição dedicada à data que homenageia pessoas que não enxergam ou têm baixa visão:

8 a 14 de dezembro de 2024

08

Morte do compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista fluminense Antônio Carlos Jobim (30 anos) Dia da Justiça - comemorado por brasileiros conforme Decreto-Lei nº 8292 de 5 de dezembro de 1945, que então declarou feriado para efeitos forenses o dia 8 de dezembro, e que a partir daí, passou a ser consagrado à Justiça no Brasil, sendo ratificado mais tarde no Inciso 4º do Artigo Nº 62 da Lei nº 5.010 de 30 de maio de 1966 Dia de Nossa Senhora da Conceição - feriado em várias capitais (Belém; Belo Horizonte; Boa Vista; João Pessoa; Maceió; Recife e Salvador) e estados (Amazonas; Maranhão; Piauí e Sergipe)

09

Nascimento do ator e cineasta estadunidense John Cassavetes (95 anos) - considerado como o "pai do cinema independente dos Estados Unidos", tornou-se uma referência no seu país por conta do seu estilo autoral Morte do radialista jornalista e político paulista Luiz Carlos Alborghetti (15 anos) Nascimento da atriz britânica Judi Dench (90 anos) - vencedora de prêmios expressivos como Oscar e BAFTA Morte da assistente social paulista Eunice Weaver (55 anos) - dedicou-se ao cuidado dos hansenianos, com atuação pioneira na oferta de educação aos filhos de pessoas com hanseníase. Representou o Brasil em inúmeros congressos internacionais sobre o tema, foi a primeira mulher a receber, no país, a Ordem Nacional do Mérito, no grau de Comendador, e a primeira pessoa, na América do Sul, a receber o troféu Damien-Dutton Bill Clinton propõe a criação da ALCA (Área de Livre Comércio das Américas) durante a Cúpula das Américas, em Miami (30 anos) Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas de Genocídio e Prevenção deste Crime - data é reconhecida pela ONU Dia Internacional de Luta contra a Corrupção - comemoração instituída pela ONU na Resolução A/RES/58 / 4 de 31 de outubro de 2003, para marcar a data da assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção que foi firmada por mais de 110 países em 9 de dezembro de 2003 na cidade mexicana de Mérida, e que foi ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 348 de 18 de maio de 2005 e promulgada para os brasileiros pelo Decreto Executivo nº 5.687 de 31 de Janeiro de 2006 A estudante da UNB Maria Cláudia Siqueira Del'Isola desaparece após sair de casa para a faculdade. Três dias depois a polícia encontrou seu corpo enterrado na sua própria casa. Ela foi vítima do caseiro Bernardinho do Espírito Santo Filho (20 anos)

10

Morte do cantor e compositor cearense Ermenegildo Evangelista de Souza, o Catulo de Paula (40 anos) Estabelecimento da Convenção das Nações Unidas, que proíbe a tortura (40 anos) - atualização da convenção de Genebra Dia do Palhaço Dia Internacional dos Direitos Humanos - comemorado no dia da aclamação e proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 Dia Internacional dos Direitos Animais - criado pela ONG inglesa Uncaged, visando chamar atenção para a necessidade de inclusão de todos os animais como sujeitos morais, de direito, capazes de sentir e sofrer Aniversário da cidade de Londrina no Paraná (90 anos)

11

Estreia do show-manifesto Opinião, dirigido por Augusto Boal, com atuação de Nara Leão, João do Vale e Zé Keti (60 anos) Início da Primeira Guerra da Chechênia (30 anos) - conflito bélico na República da Chechênia, ocorrido até 1996 e que resultou na independência "de fato", não "de jure", deste território sob controle da Rússia, que adotou o nome de República Chechena da Ichkeria Dia Internacional das Montanhas - comemoração instituída pela Assembleia da ONU, na Resolução nº 57/245 de 20 de dezembro de 2002, com especial apoio da UNESCO Dia Nacional das APAES - comemoração no Brasil, que foi estabelecida pela Lei nº 10.242 de 19 de junho de 2001; tem por fim marcar a data da Fundação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro, ocorrida em 11 de dezembro de 1954, como a 1ª APAE do Brasil, pela iniciativa de um grupo, congregando pais, amigos, professores e médicos de excepcionais Fundação da primeira APAE no Brasil (70 anos)

12

Criação do Banco de Brasília - BRB (60 anos) Dia Internacional da Neutralidade - data reconhecida pela ONU Dia Internacional da Criança na Mídia - criado pelo UNICEF Lançamento do "Ópera Rádio", na Rádio Sociedade (100 anos)

13

Morte do crítico, jornalista e musicólogo fluminense Lúcio Rangel (45 anos) Nascimento da enfermeira baiana Anna Justina Ferreira Nery, conhecida como Ana Néri (210 anos) - pioneira da enfermagem no Brasil Nascimento do cantor mineiro José Dias Nunes, o Tião Carreiro (90 anos) Morte do pintor russo Wassily Kandinsky (80 anos) Nascimento do folclorista, escritor, músico, advogado e historiador gaúcho Luiz Carlos Barbosa Lessa (95 anos) Promulgação do Ato Institucional nº 5 (AI-5) (56 anos) - foi emitido pelo presidente Artur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968; resultou na perda de mandatos de parlamentares contrários aos militares; em intervenções ordenadas nos municípios e estados; e também na suspensão de garantias constitucionais Batalha do Rio da Prata (85 anos) - primeira grande batalha naval da Segunda Guerra Mundial, travada entre as marinhas inglesa e alemã; combate aconteceu no Atlântico Sul próximo ao estuário do rio da Prata. Dia Nacional do Forró - em homenagem ao dia de nascimento de Luiz Gonzaga Dia do Deficiente Visual - data instituída, em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros Dia do Marinheiro - em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré

14