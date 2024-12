'Dia histórico', diz Netanyahu sobre anúncio de queda de Assad na Síria

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse ver o anúncio da queda do governo Bashar al-Assad na Síria, como "um dia histórico".

O que disse o primeiro-ministro de Israel

Netanyahu diz ver impacto de ações de Israel no anúncio da queda do regime sírio. "É resultado dos ataques do Iraque ao Irã e ao Hezbollah, principais apoiadores do regime Assad", disse o primeiro-ministro israelense, referindo-se aos combates desde outubro de 2023 que também incluem os ataques ao Hamas na Faixa de Gaza.

Isso criou uma reação em cadeia no Oriente Médio de todos aqueles que querem se libertar desse regime opressivo e tirânico (...). O regime de Assad era um elo central no eixo do mal do Irã.

Benjamin Netanyahu

O premiê israelense disse que dará ajuda humanitária a civis sírios. "Centenas de crianças sírias nasceram em Israel". Netanyahu disse ainda que Israel também irá fazer sinal de paz a curdos, cristãos e muçulmanos na Síria.