Derrubada de estátuas e libertação de presos: como rebeldes agem na Síria

Líderes rebeldes derrubaram estátuas de Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad que deu origem a uma ditadura de mais de cinco décadas, e anunciaram a libertação de ao menos 3,5 mil prisioneiros na cidade de Homs em meio ao anúncio de deposição do governo.

O que aconteceu

Destruição de um símbolo. Manifestantes derrubaram uma estátua de Hafez al-Assad em Homs. Em outra ação, gravada em vídeo neste sábado na cidade de Jaramana, no sul do país, depredaram uma escultura do ditador morto em 2000 após recuo das forças do regime sírio. Enquanto a estátua era depredada, havia som de tiros para o alto. Um dia antes, rebeldes decapitaram outra estátua na cidade de Hama.

Libertação de presos em Homs. A ação envolvendo presos foi divulgada pelo comandante Hassan Abdel Ghani em uma comunicação no canal de mensagens Telegram. "O processo de avanço e varredura dos bairros da cidade está em andamento", divulgou.

Bashar al-Assad fugiu do país de avião. O paradeiro do presidente é desconhecido, mas fontes afirmam que ele deixou a capital antes da chegada das forças opositoras.

O principal grupo rebelde surgiu de uma dissidência da Al Qaeda. que anunciou neste domingo a deposição do governo Bashar al-Assad na Síria e avançou para a capital Damasco

Síria vive guerra civil há 13 anos após repressão aos protestos durante a Primavera Árabe. O movimento contestava os regimes autoritários. Em uma primeira fase, o conflito envolveu terroristas ligados ao Estado Islâmico e à Al Qaeda, com apoio dos Estados Unidos e da Turquia.