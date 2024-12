Conheça o shopping 'fantasma' de sete andares e centenas de lojas que fatura bilhões na China

O shopping Yaowang X27 Park, no extremo sul da China, tem sete andares e centenas de lojas que exibem milhares de produtos em vitrines impecáveis, com vendedores sempre prontos para atender. No entanto, em um típico domingo à tarde, poucos clientes passeiam pelos corredores decorados do centro comercial, dando ao lugar uma atmosfera quase "fantasmagórica".

As vendas, entretanto, estão longe de estarem estagnadas. Somente no primeiro semestre de 2024, o shopping registrou mais de 4,6 bilhões de yuans (cerca de R$ 3,6 bilhões) em vendas. O segredo? As transmissões ao vivo de vendas - o famoso live commerce que impulsiona o consumo digital na China.

Com menos de um ano de operação, o empreendimento já "se paga" - o negócio atingiu o "break even", ou seja, os ganhos já foram equalizados com os investimentos iniciais. O objetivo é ultrapassar R$ 8 bilhões em vendas até o fim deste ano. Isso significaria uma alta de 122% nas vendas do primeiro semestre. Neste shopping, apenas 1% das vendas são presenciais.