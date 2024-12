Chuva deve apertar na tarde de hoje e SC permanece com risco de enchentes

A trégua da chuva registrada na manhã deste domingo não deve persistir e Santa Catarina corre risco de novas enchentes nos próximos dias.

O que aconteceu

As regiões com maior risco são aquelas mais próximas ao Paraná. Isto ocorre porque a frente fria se deslocou para o estado vizinho e atua em combinação com uma condição climática que vem do Paraguai, afetando a área mais ao norte de Santa Catarina.

Até segunda-feira, tempo permanece nublado e chuvoso em grande parte do estado. Há possibilidade de ocorrências meteorológicas com "risco moderado e alto" nas regiões do Extremo Oeste, Litoral Norte, Planalto Norte e parte do Vale do Itajaí. As informações constam em boletim da Defesa Civil divulgado na manhã deste domingo.

O documento projeta volumes de chuva entre 50 mm a 80 mm até amanhã. As autoridades ressaltam que o risco de enxurradas e inundações permanece alto porque o tempo vai variar entre nublado e chuvoso pelo menos até segunda-feira.

Existe a possibilidade de registros de até 150 mm de chuva em locais pontuais. O Extremo Oeste, Oeste, Planalto Norte e Litoral Norte são as regiões de maior preocupação de acordo com o boletim de hoje.

As autoridades ressaltam que os riscos permanecerão para toda semana. A Defesa Civil alerta que o Paraná também poderá ser afetado. Prova disso, é que o rio que passa no município catarinense de Rio Negrinho, na divisa com o Paraná, já atingiu o nível de alerta.

Em todo o Grande Oeste, o risco segue alto para ocorrências de alagamentos e enxurradas,

Boletim da Defesa Civil

Risco diminui em Joinville

A situação será menos complicada nas regiões atingidas nos últimos dias. Joinville e as cidades litoral Norte e Planalto Norte devem registrar menor intensidade de chuvas.

A situação não significa fim dos riscos. A Defesa Civil informou que podem ocorrer inundações pontuais em algumas áreas. O solo está encharcado e os níveis dos rios, acima do normal.

Ontem, o prefeito de Joinville afirmou que a água estava baixando. Adriano Silva (Novo) declarou que as pessoas estavam voltando a se locomover porque as vias da cidade estavam sendo liberadas.

O Vale do Itajaí deve ter mais chuvas, mas as projeções não indicam inundações. A região abriga cidades como Blumenau e Rio do Sul, que têm longo histórico de enchentes.

O cenário menos preocupante é consequência de Vale do Itajaí registrar menos chuva que o esperado no sábado. Como as projeções não se confirmaram, os rios estão menos cheios que a expectativa inicial.

Os rios da bacia [do rio Itajaí] devem voltar a subir gradualmente, porém os modelos hidrológicos não indicam a ocorrência de inundação gradual,

Boletim da Defesa Civil