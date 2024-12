Irmã de Igor Peretto diz que viúva também se relacionou com outra cunhada

Rafaela Costa, viúva do comerciante Igor Peretto, teria se relacionado com uma outra cunhada antes de se envolver no triângulo amoroso que culminou na morte de Igor a facadas, em Praia Grande, litoral de São Paulo, em agosto.

O que aconteceu

Marcelly, que é irmã de Peretto, afirma que Rafaela teria "se pegado" com Thayna Martins, esposa de seu outro irmão, Maurício, quando já era casada com Igor Peretto. A informação foi confirmada em uma conversa do advogado Leonardo Weissman com Marcelly. "Isso gerava muitos ciúmes no Igor", afirmou o advogado em entrevista ao UOL.

O suposto romance entre Rafaela e Thayna não foi citado por Marcelly nos autos. Segundo o advogado, a cliente entendeu que o fato é anterior ao caso e foi considerado irrelevante para o processo que apura a morte de Igor.

Morte de Igor foi motivada por ciúmes e triângulo amoroso

Em depoimento à polícia, o marido de Marcelly, Mario Vitorino da Silva Neto, confessou ter matado Igor a facadas. Ele disse que foi por intermédio de Maurício, irmão de Igor, que o conheceu, quando tinha entre 16 e 17 anos. "Ele tinha uma pizzaria na Avenida Senador Feijó, no centro de Santos, daí nasceu uma amizade". Depois conheceu o restante da família, incluindo Igor e sua irmã Marcelly.

Mario relatou que começou a namorar Marcelly com o incentivo da mãe e dos irmãos dela, apesar da resistência inicial do pai. Após dois anos, eles se casaram e foram morar no bairro Canto do Forte, em Praia Grande. Mario tornou-se sócio de Igor e de Maurício em uma loja de motos em São Vicente.

Mario afirmou que Igor e Rafaela enfrentavam problemas conjugais e viviam se separando. Igor insistia na reconciliação mesmo contra a vontade dela. Mario admitiu em depoimento que o seu casamento com Marcelly também estava desgastado. Os dois viviam separados há três meses, período no qual ele revelou ter desenvolvido sentimentos por Rafaela. Segundo ele, os sentimentos eram recíprocos. Para preservar a discrição, ele limitou as interações que mantinha com ela a mensagens e encontros casuais em grupos de amigos.

Marcelly confirmou ter sido casada com Mario por sete anos, mas que o relacionamento chegou ao fim três meses antes do crime. Rafaela disse em depoimento que seu casamento com Igor durou o mesmo tempo. Juntos, tiveram Theo, filho do casal, atualmente com cinco anos, e que se tornaria órfão com a morte do pai.

Segundo Rafaela, o casamento enfrentava dificuldades e o casal brigava bastante. Ela contou que tomou a decisão de se separar de Igor em 29 de agosto, ou seja, apenas dois dias antes do crime que resultou na morte do comerciante.

Convivência próxima

Marcelly afirmou que ambas as famílias mantinham uma convivência próxima. "Nós andávamos sempre juntos, morávamos no mesmo bairro e frequentávamos a casa um do outro", declarou. Ela também contou que, após sua separação, Rafaela se tornou um apoio importante, visitando-a com frequência para que ela pudesse superar o fim do casamento.

O suposto relacionamento de Rafaela com Thayna não consta em nenhum trecho do processo que corre no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). No documento, o MP-SP descreve o triângulo amoroso envolvendo Rafaela, Mario e Marcelly como a motivação do crime. Depoimentos indicam que Rafaela mantinha um relacionamento extraconjugal com Mario, e também teria tentado se envolver com Marcelly.

Rafaela confirma o relacionamento amoroso com Mario. A viúva de Igor Peretto admitiu que trocou beijos e combinou de dormir junto com Mario na noite anterior ao crime. Ela também confessou que tentou beijar e acariciar Marcelly momentos antes da morte de Igor.

Como foi o dia do assassinato

Os dois casais participaram de uma festa, regada a drogas e álcool, na madrugada de 31 de agosto. Rafaela e Marcelly deixaram o local antes dos maridos, e foram para o apartamento de Marcelly. Algum tempo depois, os dois amigos também deixaram a festa e foram com o carro de Mario ao mesmo apartamento.

No trajeto, Igor descobriu que sua esposa o estava traindo após ver uma ligação dela na tela do carro. Ela tentava falar com Mario, queria saber se ele havia deixado Igor em casa, como combinado. Igor teria ficado nervoso e ameaçado matar os dois caso ele confirmasse com a irmã que eles o estavam traindo. Ainda durante a madrugada, Mario conseguiu enviar uma mensagem de WhatsApp para a amante, dizendo: "Deu merda".

Rafaela deixou o apartamento de Marcela antes dos amigos e sócios chegarem. Marcelly ainda estava nua, deitada na cama, quando eles foram anunciados pelo porteiro. Igor questionou Marcelly, que respondeu não saber do envolvimento de Mario e Rafaela. Mas o comerciante começou a discutir com os dois.

Conforme os relatos, a tensão no apartamento aumentou rapidamente. Testemunhas relataram gritos e acusações que ecoaram pelos corredores do prédio. Igor teria acusado Mario e Marcelly de conspirarem contra ele: "Vocês sabem o quanto eu amo aquela mulher, o quanto sou louco por ela! Porra, meu, porra. Vocês tudo contra mim, tudo armando contra mim. Eu era o único que não sabia de nada".

A discussão começou a se acirrar no quarto em que Marcelly estava e, segundo os depoimentos dela e de Mario, Igor teria puxado um guarda-roupa para cima do sócio. O espelho da porta teria se quebrado e, munido de um caco, o comerciante teria avançado em sua direção, como se quisesse feri-lo.

Nesse momento, Mario conta que correu até a cozinha e apanhou uma faca. Antes que pudesse ser atingido pelo caco de espelho que Igor teria na mão, segundo o seu relato, desferiu mais de 40 facadas no corpo do amigo e sócio. Ele alegou depois à polícia legítima defesa, mas o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) não se convenceu, devido à quantidade de golpes desferidos para que ele pudesse "se proteger".

Igor morreu no local. Marcelly e Mario então deixaram o apartamento na manhã do dia 31 se encontraram com Rafaela no interior de São Paulo. Após um tempo escondidas, as amigas decidiram se entregar. Mario foi localizado dias depois, escondido na casa de um parente de Rafaela.

A polícia recuperou mensagens e registros telefônicos que reforçam a tese de premeditação. Pesquisas feitas no celular de Rafaela sobre "quanto tempo um corpo demora a feder" foram interpretadas como indícios de envolvimento no planejamento.

MP desconfia que Mario seria beneficiado com morte de Igor

Segundo o MP-SP, além da dinâmica amorosa, a morte de Igor traria vantagem financeira ao trio. Mário poderia assumir a liderança da empresa que tinha com Igor, que era considerado "um empresário de sucesso". Viúva, Rafaela receberia sua herança. E Marcelly, que se relacionava com os dois beneficiários diretos, também teria benefícios financeiros.

Os três foram presos, acusados de homicídio triplamente qualificado. A prisão provisória foi convertida em preventiva e eles permanecerão detidos enquanto aguardam os próximos passos do processo judicial, que poderá culminar em um júri popular.

O MP-SP apontou que o crime foi cometido por motivo torpe, pois os três acusados consideravam Igor um empecilho para os relacionamentos que mantinham entre si. Além disso, o homicídio foi praticado de forma cruel, com múltiplos golpes de faca que causaram intenso sofrimento à vítima. E ainda mediante recurso que dificultou sua defesa, já que Igor estava desarmado e foi atacado por pessoas de confiança, incluindo um golpe pelas costas que, segundo peritos, poderia causar tetraplegia.

O que dizem os advogados

Advogado de Rafaela não quis comentar. Questionado sobre o possível relacionamento de Thayna com a viúva, Marcelo Cruz afirmou que, por questão de respeito aos familiares de Igor, sobretudo seus irmãos, prefere não comentar. "Minha cliente, desde o início, deixou claro que seu relacionamento com Mário, infelizmente, já estava desgastado e o casal não vivia mais sob segurança plena no relacionamento. O que não significa, em hipótese alguma, que Rafaela tinha intenção de matar Mario", disse o criminalista.

Já o advogado da família Peretto, Felipe Pires de Campos, disse que, tanto ele quanto os familiares, foram tomados de surpresa pela declaração de Marcelly. Ao UOL, ele afirmou que a família repudia veementemente a informação de que Rafaela e Thayna tenham tido algum tipo de relacionamento amoroso. "Isso não corresponde com a verdade, além de atentar contra a própria dignidade da Thayna", afirmou. Não existe nos autos nem no mundo qualquer tipo de relação entre Thayna e Rafaela. E nunca existiu ciúmes do Igor com a Thayna".

Mario Badures, advogado de Mario Vitorino, afirmou que não iria se manifestar. Ele chamou as novas informações, sobre o envolvimento de Rafaela com Thayna, de "detalhes de cunho moral e que não estão diretamente conectados com os fatos descritos na denúncia".