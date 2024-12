Biden fala sobre queda de Assad na Síria: 'Um ato fundamental de justiça'

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden celebrou neste domingo (8) a queda de Bashar al-Assad na Síria e afirmou que ela representa uma "oportunidade histórica" para os sírios. Mas disse, ainda, que é um momento de "risco e incerteza".

O que aconteceu

Biden discursou na Casa Branca. Ele disse que os EUA vão trabalhar com parceiros e partes interessadas na Síria, além de apoiar países vizinhos, durante o período de transição. Afirmou que vão avaliar as palavras e ações dos grupos rebeldes.

Para ele, é uma situação histórica, mas com dúvidas. "É um momento de oportunidade histórica para o povo sofredor da Síria construir um futuro melhor para seu orgulhoso país. É também um momento de risco e incerteza", disse.

O presidente declarou que "a queda do regime é um ato fundamental de justiça". Biden falou que as forças dos EUA realizaram neste domingo uma dúzia de ataques de precisão na Síria, visando campos e agentes do grupo militante Estado Islâmico.

EUA querem impedir Estado Islâmico. O vice-secretário adjunto de Defesa para o Oriente Médio, Daniel Shapiro, disse que o país vai se manter no leste da Síria e tomar medidas para evitar o ressurgimento do Estado Islâmico.

(Estamos determinados) a garantir a derrota duradoura (do Estado Islâmico), a garantir a detenção segura dos combatentes do ISIS e a repatriação das pessoas deslocadas Daniel Shapiro, vice-secretário adjunto de Defesa para o Oriente Médio

Abu Mohammed al-Jolani, líder rebelde que liderou a ofensiva contra Damasco, falou horas após a conquista da cidade. Ele declarando a queda de Assad como "uma vitória para a nação islâmica". "Uma nova história, meus irmãos, está sendo escrita em toda a região após esta grande vitória", disse Jolani. Seria preciso muito trabalho para construir uma nova Síria, que ele disse que seria "um farol para a nação islâmica".

