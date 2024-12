ANM interdita mina em MG após deslizamento de pilha de rejeitos

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Mineração (ANM) determinou na noite de sábado a interdição e suspensão imediata de todas as atividades da mina de Turmalina, em Conceição do Pará (MG), após deslizamento de uma pilha de rejeitos.

Segundo auto de interdição da ANM, a decisão de paralisar a mina, de propriedade da empresa Jaguar Mining, ocorreu após vistoria in loco realizada no sábado pela agência reguladora na Pilha Sanoco, com "não comprovação da segurança do empreendimento, constatando risco iminente".

A agência reguladora informou que foi realizada evacuação dos moradores da comunidade de Casquilho de Cima na manhã de sábado, mantendo-se no local somente pessoal da equipe de drenagem de mina, para garantir questões de segurança no local. Cerca de 75 pessoas foram realocadas para hotéis.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que não houve vítimas.

Um posto de abastecimento de combustível da mina e um tanque de emulsão foram atingidos, mas os tanques foram preservados, conforme relato da empresa à ANM.

"Após vistoria, foi verificado que o ocorrido na pilha não teve interferência direta na barragem, a qual mantém seu status, com níveis de segurança dentro dos parâmetros de legislação e sem anomalias", acrescentou a agência reguladora.

Em nota divulgada na véspera, a Jaguar Mining afirmou que na manhã de sábado sua equipe identificou "uma anomalia" em pilha de rejeitos da Unidade Turmalina durante inspeção. Segundo a empresa, foram tomadas as devidas providências, e prestado suporte aos moradores da comunidade local.

De acordo com informações do site da Jaguar Mining, Turmalina é uma mina de ouro subterrânea que utiliza predominantemente o método de lavra de realce em subníveis. A usina de processamento da unidade, que se encontra na própria área da mina, tem capacidade de moagem de 2 mil toneladas por dia.

Em ofício enviado à ANM, o Ministério de Minas e Energia pediu que fossem "adotadas, de imediato, medidas de fiscalização rigorosas em relação às estruturas e para a efetiva solução da questão".

O documento da pasta também solicita que sejam aprimoradas ações normativas e práticas para que casos semelhantes sejam imediatamente avaliados quando informados à ANM.

(Por Letícia Fucuchima)