Chuvas em SC deixam maior cidade do estado debaixo d'água

Joinville ficou debaixo d'água após o registro de 106 mm de chuva em 24 horas, conforme a MetSul. A cidade é considerada a mais populosa do estado, com 616.317 habitantes.

Outras cidades catarinenses também tiveram registro de chuva intensa. Em Bom Retiro, na Serra, seis pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.

O que aconteceu

Cidades de SC registram mais de 100 mm de chuva em 24 horas. Em Dionísio Cerqueira, no oeste catarinense, foram 176 mm conforme a MetSul. Outros municípios também registraram chuva forte: Lindóia do Sul (117 mm), Joinville (106 mm) e Caçador (103 mm).

Vídeo mostra região central de Joinville alagada. A gravação (veja acima) mostra a Rua 9 de Março completamente tomada pela água. Na sexta-feira, a Defesa Civil da cidade já havia aumentado para estágio amarelo o plano de contingência por conta do risco de grande volume de chuva.

Imagem aérea mostra ruas de Joinville completamente alagadas Imagem: Governo de Santa Catarina/Divulgação

Imagem: Reprodução/Instagram

Alagamentos alteram início de provas do vestibular em Joinville. O início das provas do vestibular da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) teve horário postergado em duas horas. Enquanto em outras cidades vai começar às 14h, em Joinville será a partir das 16h. Por conta disso, os portões vão ficar abertos em Joinville entre 13h e 15h45min.

Imagem: Reprodução/Instagram

Imagem: Reprodução/Instagram

Imagem: Reprodução/Instagram

Cidade de Bom Retiro (SC) também foi alagada por conta da forte chuva; Bombeiros resgataram famílias Imagem: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Na Serra, seis pessoas ficam ilhadas e são resgatadas. Em Bom Retiro (SC), um casal que estava no telhado de uma casa foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. No local, a água já estava no peito e havia risco de choque elétrico. Em outra residência, quatro pessoas foram removidas - entre elas havia uma criança. Dois gatos e dois cachorros também foram retirados do local.

50 casas foram afetadas em Bom Retiro e tiveram "danos significativos", diz governo estadual. Na cidade, cerca de 200 foram impactadas pelas enxurradas, observou o governo catarinense.

PR e RS também têm registro de chuva

Paraná também tem registro de mais de 100 mm de chuva. Em Dois Vizinhos foram 128 mm nas últimas 24 horas - a contagem vai das 9h de sexta-feira (6) até 9h de sábado (7), conforme a MetSul. Outras cidades também tiveram acumulado significativo de chuva: Francisco Beltrão (110 mm), Laranjeiras (103 mm) e Cantagalo (101).

No Rio Grande do Sul cidades registraram volume menor de chuva. Em Horizontina foram 96 mm em 24 horas. Já Palmeira das Missões teve 82 mm e Passo Fundo 81 mm, conforme a MetSul.

Expectativa de 200 mm de chuva em alguns municípios. Conforme a MetSul, a chuva forte é provocada por uma frente fria que está sendo impulsionada por uma massa de ar polar frio de forte intensidade para essa época do ano. "A MetSul Meteorologia projeta volumes acima de 100 mm numa extensa área que vai do Norte do Rio Grande do Sul, passa por Santa Catarina e chega ao Paraná, mas devem ser esperadas marcas perto e acima de 200 mm em muitos municípios. Algumas áreas podem anotar em cinco dias acumulados tão altos quanto 250 mm a 300 mm com risco de marcas localizadas superiores de 300 mm a 400 mm, em particular no Paraná", observa a MetSul.