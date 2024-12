Salto nuclear do Irã é "extremamente sério" e prejudica diplomacia, diz fonte diplomática ocidental

PARIS (Reuters) - A aceleração de enriquecimento de urânio pelo Irã para perto do grau de bomba é "extremamente séria", não tem justificativa civil e contradiz as afirmações de Teerã sobre querer negociações nucleares sérias, disse uma fonte diplomática ocidental no sábado.

O Irã há muito nega buscar armas nucleares.

O chefe da agência de vigilância nuclear da ONU, Rafael Grossi, disse à Reuters na sexta-feira que o Irã estava acelerando drasticamente o enriquecimento de urânio para até 60% de pureza, perto do nível de cerca de 90% que é o grau de armas.

A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou mais tarde em um relatório confidencial aos estados-membros que o Irã estava acelerando o enriquecimento de urânio, um processo que refina a matéria-prima para que ela possa ser usada como combustível na geração de energia nuclear civil ou, potencialmente, armas nucleares.

"A informação relatada pelo Diretor Geral da Agência, indicando um aumento significativo na capacidade do Irã de produzir urânio altamente enriquecido a 60%, é extremamente séria", disse a fonte diplomática ocidental à Reuters.

"Essas medidas não têm justificativa civil confiável e poderiam, ao contrário, alimentar diretamente um programa nuclear militar se o Irã tomasse a decisão... Elas estão em contradição com as declarações do Irã sobre sua disposição de retornar a negociações confiáveis."

(Reportagem de John Irish)