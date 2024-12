Resolução de diretório do PT considera pressões, realizações e tentativa de golpe, diz Gleisi

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, comentou os destaques da resolução política aprovada pelo Diretório Nacional do partido neste sábado, 7. O texto base, segundo Gleisi, passa por análise de conjuntura, pressões do mercado financeiro, realizações do governo Lula e sobre a tentativa de golpe de estado.

"A nossa linha (no texto da resolução) é a punição aos golpistas. Isso tem que acontecer. Sem anistia. Dando apoio à nossa proposta, que já foi apresentada à Câmara, de arquivamento do projeto de anistia. Isso está bem claro na resolução", disse a presidente do PT a jornalistas.

Sobre as pressões do mercado financeiro à atual gestão, Gleisi afirmou que o Diretório considera não estar havendo a devida resposta mesmo diante de iniciativas do governo. "Mesmo apresentando medidas para contenção do crescimento de despesa. Não se sacia, quer mais."

Ressaltou ainda que o texto "reafirma a defesa dos direitos do povo brasileiro", com destaque para "as conquistas na Constituição". "Falamos de algumas bandeiras. A redução da escala 6x1. Falamos sobre a questão das bets, que é algo que nos preocupa muito também. Falamos da questão do transporte público. Reafirmamos nosso compromisso com a tarifa zero do transporte público", acrescentou.

O texto, antes das emendas, que ainda estão em discussão, terá dez páginas. A divulgação deve ocorrer ainda neste fim de semana.