Prefeito de Nova York diz que suspeito de assinar executivo da UnitedHealth foi identificado, informa NY Post

(Reuters) - Autoridades identificaram o homem suspeito de matar o executivo da UnitedHealth Brian Thompson e estão se aproximando dele, disse o prefeito de Nova York, Eric Adams, neste sábado, segundo o New York Post.

"A rede está se fechando", disse Adams aos repórteres em uma festa de fim de ano da Police Athletic League no Harlem, de acordo com o Post. Ele se recusou a dizer o nome do suspeito.

Thompson, 50 anos, que se tornou CEO da unidade de seguros da UnitedHealth em abril de 2021, foi baleado nas costas na manhã de quarta-feira, no que a polícia descreveu como um ataque direcionado por um agressor mascarado que o aguardava.

O assassinato ocorreu pouco antes da conferência anual de investidores da empresa no hotel Hilton, na Sixth Avenue.

O tiroteio desencadeou uma enorme caçada ao atirador, que fugiu a pé vestindo uma jaqueta com capuz, balaclava e mochila cinza antes de montar em uma bicicleta elétrica e entrar no Central Park, segundo a polícia.

Adams foi citado pelo Post como tendo dito que a polícia estava ocultando o nome do suspeito por enquanto para não lhe dar nenhuma vantagem.

"Não queremos divulgar isso agora", disse o prefeito. "Se o fizermos, estaremos basicamente dando uma dica para a pessoa que estamos procurando e não queremos dar a ela nenhuma vantagem. Que ele continue acreditando que pode se esconder atrás da máscara."

"Revelamos o rosto dele", continuou ele, referindo-se às fotos e ao vídeo da câmera de segurança divulgados após o assassinato. "Vamos revelar quem ele é e vamos levá-lo à justiça"

A polícia de Nova York disse na sexta-feira que acredita que o suspeito tenha deixado a cidade de Nova York, depois que surgiu um vídeo mostrando-o entrando em um táxi que o levou a uma estação de ônibus.

As circunstâncias do ataque sugerem que ele foi premeditado e planejado, disse a polícia, com um vídeo mostrando o atirador ignorando outros pedestres enquanto parecia esperar por Thompson. Ainda não se sabe o motivo do atirador.

A UnitedHealth é a maior seguradora de saúde dos EUA, fornecendo benefícios a dezenas de milhões de norte-americanos, que pagam mais por assistência médica do que qualquer outra pessoa em qualquer outro país.

(Reportagem de Jonathan Landay)