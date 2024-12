Pais de jovem que morreu ao cair de brinquedo nos EUAreceberão R$ 1,9 bi

Os pais de um adolescente de 14 anos, que morreu após cair do brinquedo de um parque em Orlando, na Florida (EUA) ganharam na Justiça uma indenização histórica de R$ 1,9 bilhão. Pagamento, porém, depende da Justiça na Áustria.

O que aconteceu

Tyre Sampson, de 14 anos, morreu após cair de uma atração em março de 2022. Ele despencou a uma altura de cerca de 21 metros do brinquedo "Orlando Free Fall", também conhecido como 'Elevador', no Icon Park. O equipamento pode alcançar uma altura total de 130 metros.

O caso foi parar nos tribunais e um júri da Flórida condenou a fabricante Funtime a pagar US$ 310 milhões (o equivalente a R$ 1,9 bilhão). A empresa, com sede na Áustria, foi responsabilizada pela concepção do brinquedo e não compareceu ao tribunal para se defender, segundo a ABC News. Cada um dos pais de Tyre, Nekia Dodd e Yarnell Sampson, receberá US$ 155 milhões (R$ 943 milhões).

A negligência no design e na comunicação dos riscos foi central no julgamento. A ABC News destacou que os pais argumentaram que a Funtime e a operadora do brinquedo falharam em alertar sobre os riscos para pessoas com tipos físicos fora do padrão. Era o caso do adolescente morto. A adição de cintos de segurança apropriados ao brinquedo custaria apenas US$ 660, uma despesa considerada mínima em comparação com o impacto da tragédia.

A defesa da família classificou o caso como negligência descarada. "A morte de Tyre foi resultado de uma priorização de lucros sobre a segurança", afirmaram os advogados da família, Ben Crump e Natalie Jackson. Para a mãe de Tyre, o veredicto é um passo importante para evitar que outras famílias passem pela mesma dor.

A cobrança dos R$ 1,9 bilhões enfrentará desafios legais. Como a Funtime está sediada na Áustria, será necessário recorrer ao sistema judiciário do país para garantir o pagamento, algo que pode levar anos. Além disso, o Newsweek ressaltou que a Icon Park, onde o brinquedo estava instalado, já havia chegado a um acordo financeiro com a família em um valor não revelado.

Relembre o caso

Tyre Sampson possuía altura e peso acima do permitido pelo manual de segurança do brinquedo. Por conta disso, o arnês de segurança não se ajustou adequadamente ao seu tamanho.

Ele foi ejetado do assento ao início da frenagem, ou seja, quando ele já estava chegando ao chão. Um vídeo amador mostrou o momento da queda. As imagens capturaram diálogos sobre falhas nos cintos de segurança momentos antes da tragédia. A investigação apontou negligência na avaliação dos critérios de segurança para passageiros maiores.

A atração foi fechada e posteriormente demolida. Após o incidente, as autoridades iniciaram investigações para determinar falhas no treinamento dos funcionários e na supervisão das condições de operação do brinquedo.