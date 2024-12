No México, temperaturas elevadas matam mais jovens e crianças que idosos, diz estudo

As temperaturas elevadas matam mais pessoas com menos de 35 anos e crianças, especialmente bebês, do que pessoas mais velhas, de acordo com um estudo da Universidade de Columbia publicado na revista Science Advances.

O estudo realizado no México mostra que "75% das mortes relacionadas ao calor estão ocorrendo entre pessoas com menos de 35 anos de idade, um grande percentual delas entre 18 e 35 anos, exatamente o grupo que se espera que seja mais resistente ao calor", afirma o estudo.

"Isso é uma surpresa. Essas são as pessoas fisiologicamente mais robustas da população", diz Jeffrey Shrader, coautor do estudo, do Center for Environmental Economics and Policy, afiliado à Columbia University Climate School, em Nova York.

Uma das principais explicações é o fato de muitos jovens adultos trabalharem ao ar livre, em empregos como agricultura e construção.

"São os mais jovens (...) que provavelmente fazem a maior parte do trabalho pesado, com condições de trabalho inflexíveis", diz Shrader.

Essa faixa etária também tende a praticar mais esportes ao ar livre.

O México foi escolhido para o estudo porque coleta dados geográficos muito detalhados sobre mortalidade e temperaturas.

Os pesquisadores chegaram às conclusões relacionando o excesso de mortalidade - ou seja, o número de mortes acima da média - aos efeitos do calor quando combinado com a umidade.

A análise revelou que, entre 1998 e 2019, o país sofreu cerca de 3.300 mortes relacionadas ao calor anualmente.

Dessas, 1.050 foram entre pessoas de 18 a 35 anos e 1.206 entre menores de cinco anos.

As pessoas com idade entre 50 e 70 anos sofreram menos mortalidade relacionada ao calor, dizem os autores.

A vulnerabilidade de bebês e crianças pequenas é menos surpreendente, pois seus corpos absorvem o calor rapidamente e sua capacidade de suar e, portanto, de se resfriar, não está totalmente desenvolvida.

"Esperamos que, com o aumento das temperaturas, as mortes relacionadas ao calor aumentem, e os jovens serão os mais afetados", diz o coautor do estudo, R. Daniel Bressler, candidato a doutorado no programa de Desenvolvimento Sustentável de Columbia.

