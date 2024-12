Marido homenageia amada em outdoor no PR: 'A mulher mais linda de Rolândia'

Um morador de Rolândia, no Paraná, decidiu fazer uma homenagem à esposa de forma inusitada: decidiu estampar uma mensagem de amor em um outdoor instalado numa avenida de grande circulação da cidade.

O que aconteceu

O outdoor foi instalado na Avenida Getúlio Vargas, em Rolândia, no norte do Paraná, e chamou a atenção de quem passava pelo local. Foi a forma que o lubrificador automotivo Paulo Cesar Flauzino, 40, encontrou para celebrar os dois meses de união com sua esposa, a vendedora de loja Janaína Correia, 27.

A arte do cartaz gigante foi elaborada com duas fotos do casal e a mensagem "Eu casei com a mulher mais linda de Rolândia. Eu te amo, Janaína". A homenagem emocionou a cidade e gerou diversas reações, tanto positivas quanto críticas.

Inicialmente, ele considerou contratar um carro de som, mas um amigo sugeriu o outdoor por ser uma opção acessível. "Falei: 'É isso mesmo. Eu vou impressionar ela'", contou Paulo. O local escolhido foi estratégico, visando alcançar grande visibilidade. Desde então, o casal tem recebido mensagens de pessoas que passaram pelo local e viram a homenagem.

Surpreender Janaína foi um investimento que Paulo considerou justo e acessível. "O outdoor paguei R$ 550. Até achei que era mais caro, mas foi um preço legal. Vai ficar por 15 dias, do dia 2 até o dia 17", explica.

Ao saber da surpresa, Janaína ficou emocionada e um pouco tímida, mas adorou o presente. "Foi uma reação incrível. Ela amou, ficou um pouco com vergonha, mas foi muito positivo", relatou Paulo. "Na verdade eu arrisquei, não sabia qual seria a reação dela, mas foi positivíssima, foi top".

O gesto gerou repercussão nas redes sociais, com a maioria elogiando a criatividade e o romantismo, embora alguns comentários críticos também surgissem. O casal, no entanto, preferiu não responder às críticas. "Cada um tem sua opinião e nós estamos felizes. Faria de novo", afirmou Paulo.

Paulo e Janaína se conheceram pelo Facebook e em dois meses estavam casados Imagem: Arquivo Pessoal

Redes Sociais

Romance teve início nas redes sociais. Paulo enviou mensagem à pretendida e depois de uns dias eles trocaram números de telefone. O casal foi amadurecendo a relação por meio de mensagens de WhatsApp, até que ele tomou coragem de convidá-la para sair.

A Janaína eu já tinha visto ela aqui na cidade. Aí eu tinha ela no Facebook, mas eu já tinha visto ela aqui. A primeira mensagem mandei pra ela no Facebook, mas eu já sabia quem ela era. Aí a gente começou a conversar.

Paulo Flauzino

Após o primeiro encontro, onde compartilharam espetinhos e refrigerantes, Paulo pediu Janaína em namoro. Dois meses depois, oficializaram a união, celebrada por um pastor da congregação evangélica que frequentam.

Hoje, com cinco meses juntos e três de casados, o casal vive um relacionamento pautado pelo cuidado mútuo. "O que a gente mais valoriza no outro é o cuidado, a atenção. Temos um equilíbrio tranquilo para conversar", explicou Paulo.

Apesar da mistura de comentários positivos e negativos e das brincadeiras, principalmente por conta do nome da cidade, o casal permanece sereno. Segundo Paulo, a homenagem foi uma forma de reafirmar a felicidade que sente ao lado de Janaína, a quem considera "um presente de Deus".