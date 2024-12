Lavrov diz que avanço de "terroristas" sírios é inadmissível

Por Felix Light

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse neste sábado que era inadmissível permitir que um grupo que ele classificou como terrorista assumisse o controle das terras sírias.

Lavrov deu a declaração na capital do Catar, Doha, depois de se reunir com os ministros das Relações Exteriores da Turquia e do Irã, após um rápido avanço dos rebeldes sírios liderados pelo grupo militante Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que ameaça o governo do presidente Bashar al-Assad.

"É inadmissível permitir que o grupo terrorista assuma o controle das terras em violação aos acordos", disse Lavrov durante um fórum político em Doha.

A Rússia, um aliado de longa data da Síria, interveio em 2015 para apoiar Damasco durante a guerra civil da Síria, que começou em 2011.

A Rússia mantém uma presença militar na Síria, incluindo uma base naval e bases aéreas nas cidades de Tartus e Latakia, na região costeira que é um reduto da seita alauíta de Assad.

"(...) Ajudamos o exército sírio a combater os ataques dos terroristas", disse Lavrov.

"Pedimos o fim imediato das atividades hostis (...) e, para esse fim, pedimos diálogo entre o governo e a oposição legítima", disse ele.

Lavrov não especificou quais forças de oposição a Rússia considerava legítimas, mas deixou claro que considerava o HTS um grupo terrorista.

(Texto de Felix Light)