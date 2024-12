Futurismo e inovação: O Impensável estreia no Canal UOL na TV neste sábado

Do UOL, de São Paulo

Vivemos uma Era de transformação exponencial, em que conceitos antes vistos como futurísticos estão moldando o presente. Inteligência artificial, Indústria 6.0, blockchain, computação quântica, humanoides, energias verdes, Internet das Coisas, DNA perfeito, robótica avançada e até a colonização do espaço não são mais ideias distantes. Elas já estão redefinindo os limites da sociedade e da economia global.

E é nesse cenário de tantas mudanças que estreia hoje, às 15h, O Impensável, o novo programa do Canal UOL —disponível nas principais operadoras de TV por assinatura e via satélite. Apresentado por Gil Giardelli, especialista em inovação e futurismo com mais de 25 anos de experiência, o programa propõe uma imersão nas fronteiras da tecnologia e suas implicações para o presente e o futuro.

O Impensável explora como bio, nano, digital, green e neurotecnologias estão transformando a economia e os negócios. O programa também aborda a ascensão de empreendimentos fundamentados em diversidade, sustentabilidade e propósito social, além de examinar o conceito de "phygital", que conecta o mundo físico ao digital. Não perca a oportunidade de se conectar com as ideias que estão moldando o amanhã!

Canal UOL na TV

Com uma programação variada que abrange notícias, esportes, celebridades, humor, entrevistas e reportagens especiais, o Canal UOL traz tudo o que você mais gosta capitaneado por um time que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro, Antonio Tabet, Tati Bernardi, Otaviano Costa, entre outros. A programação completa do Canal UOL você confere AQUI.

O Canal UOL está nas seguintes operadoras de TV por assinatura e streaming:

Sky: canal n° 88

Vivo TV: canal nº 613

Oi TV: canal nº 140

TVRO Embratel: canal nº 546

Zapping: canal nº 64

UOL Play