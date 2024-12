Três preparos sem misturar: frigideira com divisórias faz sucesso por R$ 48

Quer fritar ou grelhar alimentos diferentes sem ter que pilotar várias bocas de fogão ao mesmo tempo e sem sujar mais panelas? Este "achadinho" que garimpamos permite que você faça três porções de uma vez, sem misturá-las. Esse modelo de frigideira viralizou no TikTok e está com desconto de até 48%.

Dá para encontrar opções similares do modelo na Shopee e na Amazon, que variam de preço. Veja como o produto funciona e opiniões de quem o comprou a seguir:

O que o fabricante diz sobre essa frigideira 3 em 1?

Revestimento antiaderente durável;

Distribuição uniforme do calor;

Feita com material resistente;

Cabo resistente ao calor;

Com três divisórias que não se misturam;

Pode ser usada para preparar diferentes alimentos, como ovos, panquecas, carnes e legumes.

O que diz quem comprou o produto?

O item conta com mais de 5.000 avaliações na Shopee. Veja algumas opiniões de consumidores.

Ela é pequena, mas para mim, o tamanho está ótimo. O material parece ser bom. Já usei e não grudou nadinha (coloquei bem pouquinho azeite). Fora que ela é muito bonitinha. Valeu a compra.

Kamila

Recomendo a compra e também o vendedor. Chegou rápido [...]. É um excelente custo-benefício, uma vez que (a frigideira) também pode ser usada no fogão de indução.

Emílio

(A frigideira) é muito boa e eu gostei muito. Só fiquem cientes de que ela não é muito grande e tem pouco menos de 20 cm. Mesmo assim, cumpre com a sua função muito bem. É de fácil montagem e o envio foi rápido. Comprei na noite de um dia e, no outro dia pela manhã, já tinha sido enviado. Vale a pena.

Matheus Paiva

Pontos de atenção

Contudo, alguns compradores reclamam que a frigideira é muito pequena e rasa. Confira:

A frigideira é muito baixa e muito pequena. Talvez, se não tivessem essas divisórias, seria mais fácil de manusear. Comprei com o objetivo de parar de usar manteiga para fazer ovo, mas gruda tudo do mesmo jeito. É menor que um prato raso, e muito baixa, o que dificulta o manuseio de uma colher na hora do preparo.

Flavi

Produto totalmente diferente do anúncio, muito pequena. Não recomendo.

Juliana Cris

