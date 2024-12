Bodyboard, surfe e mais: hospedagens em praias boas para esportes na água

Com mais de 8 mil quilômetros de litoral, a costa do Brasil é privilegiada para quem gosta de praticar esportes náuticos. Ilhabela, por exemplo, é reconhecida por uma lei federal como a "capital nacional da vela".

No Ceará, a praia do Preá frequenta a lista dos melhores lugares do mundo para o kitesurfe. Sem falar nos paraísos de surfistas, espalhados por todo o país - Arpoador, no Rio de Janeiro, Itaúna, em Saquarema, e Garopaba, em Santa Catarina, são apenas alguns deles.

Nas dez praias a seguir, o movimento de pranchas de surfe, kitesurfe, bodyboard e stand up paddle é frequente dentro e fora d'água.

As sugestões de casas e apartamentos para aluguel que acompanham cada uma foram escolhidas no Airbnb entre hospedagens com nota mínima de 4,1, para um total possível de 5.

Ubatuba (SP)

Em Itamambuca, refúgio de surfistas Imagem: Reprodução/Airbnb

A saudação havaiana "aloha", que significa "olá", batiza a casa de hóspedes com entrada independente na praia de Itamambuca, refúgio de surfistas no litoral norte de São Paulo. A cama de casal está no mezanino e a cozinha é toda envidraçada.



Reserve por R$ 650



Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Cantinho muito especial. Entrada privativa, área externa agradável e cheia de vida! Muita natureza ao redor, sem barulho de rua ou estrada, silêncio absoluto. A casa é toda reformada, bonitinha e minimalista. Um charme, perfeito para um casal! Trouxemos nosso gato e ele amou. Da pra fazer tudo a pé: compras, sair pra comer e praia. Adoramos a estadia e voltaremos com certeza para essa casinha." (Julia, novembro de 2024)

Praia do Preá (CE)

Duas suítes, para até cinco hóspedes Imagem: Reprodução/Airbnb

Ventos fortes e a inexistência de obstáculos na água fazem do Preá um dos melhores lugares do mundo para a prática de kitesurfe. De frente para a praia e a 30 minutos de Jericoacoara, a casa acomoda até cinco pessoas em duas suítes.



Reserve por R$ 2.010



Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Casa muito aconchegante e bem localizada!" (Reimar, outubro de 2024)

Ilhabela (SP)

Na Pedra do Sino, em meio à Mata Atlântica Imagem: Reprodução/Airbnb

Conhecida como a capital nacional da vela, a ilha recebe eventos e competições náuticas ao longo do ano. Na praia Pedra do Sino, em meio à Mata Atlântica, a casa para até 10 hóspedes tem três suítes, paredes de vidro e piscina de borda infinita.



Reserve por R$ 2.418



Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Estadia mais do que perfeita. Belíssima casa com uma arquitetura única, uma residência que serve o hóspede em todos os aspectos. Contato direto com a natureza, com uma fácil localização dentro de um condomínio fechado (poucos metros após a portaria). Roupas de cama, insumos e utensílios de cozinha em ótimo estado. Ventilação e iluminação natural deixam o espaço ainda mais aconchegante, não tenho nada a reclamar e espero voltar outras vezes." (Gabriel, novembro de 2024)

Guarujá (SP)

Vista privilegiada para a praia da Enseada Imagem: Reprodução/Airbnb

A vista é para o mar da Enseada, com águas indicadas para receber as pranchas de stand up paddle. Em um condomínio com piscina de borda infinita, o apartamento de dois quartos e dois banheiros está próximo de mercados e academias.



Reserve por R$ 805



Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Lugar maravilhoso, muito confortável e uma excelente localização." (Lucas, novembro de 2024)

Rio de Janeiro (RJ)

A 200 metros do point do surfe Imagem: Reprodução/Airbnb

O point do surfe é o Arpoador, que até já recebeu etapas do campeonato mundial da modalidade. Com duas suítes e sofá-cama na sala, o apartamento para até seis pessoas fica a 200 metros da praia e inclui o uso de uma vaga na garagem.



Reserve por R$ 1.305



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Foi ótimo! Tudo muito bem limpo e arrumado. A localização é show de bola!" (Christopher, novembro de 2024)

Itapema (SC)

Na Meia Praia, para quem faz surfe e bodyboard Imagem: Reprodução/Airbnb

Adeptos de surfe e bodyboard batem ponto nas águas de praias como Ilhota, Grossa, Central e Meia Praia, endereço deste apartamento de dois quartos e duas vagas na garagem. Cadeiras dobráveis e um cooler ficam à disposição dos hóspedes.



Reserve por R$ 388



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Impecável. Móveis lindos, tudo feito com muito carinho. Dá vontade de ficar mais tempo. Amei, indico 100%!" (Julia, novembro de 2024)

Saquarema (RJ)

Saída direta para a praia de Itaúna Imagem: Reprodução/Airbnb

Com o pé na areia da praia de Itaúna, considerada uma das melhores para surfe no Brasil, a casa de dois pisos tem uma suíte no térreo e mezanino com cama king-size e banheiro. A janela da cozinha permite preparar as refeições olhando para o mar.



Reserve por R$ 400



Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Meu marido e eu passamos ótimos dias na casa. Foi uma experiência incrível viver na praia por alguns dias. Espero poder voltar algum dia." (Raquel, novembro de 2024)

Cabo Frio (RJ)

Em condomínio, a 100 metros da praia do Forte Imagem: Reprodução/Airbnb

O período da manhã, quando venta menos, favorece a prática de stand up paddle. Com quarto, sala, banheiro e cozinha equipada, dentro de um condomínio, a casa está a 100 metros da praia do Forte e ao lado da feira de artesanato.



Reserve por R$ 166



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Excelente localização, tudo organizado e muito funcional, bem pensado para recepcionar os hóspedes!" (Fábio, novembro de 2024)

Galinhos (RN)

Diante de águas ideais para o kitesurfe Imagem: Reprodução/Airbnb

Com paredes brancas, portas e janelas azuis, está cercada por um muro que se abre direto na areia da praia, onde as águas são ideais para o kitesurfe. Os três quartos contam com ar-condicionado e camas king-size protegidas por mosquiteiros.



Reserve por R$ 356



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Casa muito agradável, aberta e sombreada, de frente para o mar e para o ponto de kite. Bela vista!" (Suzanne, dezembro de 2024)

Garopaba (SC)

Para casal, perto da lagoa, do centro e da praia Imagem: Reprodução/Airbnb

Paraíso de surfistas, a cidade costuma sediar campeonatos. Distribuído em dois pisos, o loft com decoração simpática e cheio de plantas acomoda um casal. Fica próximo da lagoa, do centro comercial e da praia.



Reserve por R$ 650



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Loft bonito, organizado, limpo e cheiroso! Ótima localização, perto do centro e do mar. Não vemos a hora de voltar!" (Tainá, novembro de 2024)



Ao reservar uma hospedagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.