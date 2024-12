City volta a tropeçar e fica no empate com Crystal Palace na Premier League

O Manchester City (4º) segue dando mostras de fragilidade e neste sábado (7) não conseguiu os três pontos em Selhurst Park, com o empate em 2 a 2 com o Crystal Palace (17º), em jogo pela 15ª rodada da Premier League.

A vitória na semana passada sobre o Nottingham Forest, que encerrou uma série de seis derrotas e um empate entre todas as competições para o City (série inédita na carreira de Pep Guardiola como treinador), não embalou o time de Manchester, que voltou a tropeçar e terminou o duelo com o Palace com um jogador a menos, após a expulsão de Rico Lewis na reta final (84').

Daniel Muñoz abriu o placar com um chute cruzado (4') e Maxence Lacroix voltou a colocar os 'Eagles' em vantagem no início do segundo tempo (56'). O artilheiro norueguês Erling (30') e o expulso Rico Lewis (68') evitaram mais uma derrota dos 'Citizens', atuais tetracampeões.

Com este resultado, o Manchester City soma 27 pontos e fica a oito do líder Liverpool, que teve o clássico contra o Everton adiado devido aos fortes ventos e pela chuva provocada pela tempestade Darragh, que está afetando parte do Reino Unido.

Ainda não foi anunciada uma nova data para a partida.

Em outro jogo deste sábado, o Aston Villa conseguiu uma terceira vitória consecutiva ao bater o Southampton por 1 a 0, com gol do jovem colombiano de 20 anos Jhon Durán (24'), resultado que coloca a equipe a dois pontos do City.

Por sua vez, o Brentford venceu o Newcastle por 4 a 2 em duelo entre dois times do meio da tabela (11º e 12º, respectivamente).

No domingo, Chelsea (2º) e Arsenal (3º), ambos a sete pontos do Liverpool, enfrentam Tottenham (11º) e Fulham (8º), respectivamente, com o objetivo de se aproximar da liderança.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Crystal Palace - Manchester City 2 - 2

Brentford - Newcastle 4 - 2

Aston Villa - Southampton 1 - 0

(14h30) Manchester United - Nottingham

- Domingo:

(11h00) Leicester - Brighton

Ipswich Town - Bournemouth

Fulham - Arsenal

(13h30) Tottenham - Chelsea

- Segunda-feira:

(17h00) West Ham - Wolverhampton

. Adiado:

Everton - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 35 14 11 2 1 29 11 18

2. Chelsea 28 14 8 4 2 31 15 16

3. Arsenal 28 14 8 4 2 28 14 14

4. Manchester City 27 15 8 3 4 27 21 6

5. Aston Villa 25 15 7 4 4 23 23 0

6. Brentford 23 15 7 2 6 31 28 3

7. Brighton 23 14 6 5 3 23 20 3

8. Fulham 22 14 6 4 4 21 19 2

9. Nottingham 22 14 6 4 4 16 16 0

10. Bournemouth 21 14 6 3 5 21 19 2

11. Tottenham 20 14 6 2 6 28 15 13

12. Newcastle 20 15 5 5 5 19 21 -2

13. Manchester United 19 14 5 4 5 17 15 2

14. West Ham 15 14 4 3 7 18 27 -9

15. Everton 14 14 3 5 6 14 21 -7

16. Crystal Palace 13 15 2 7 6 14 20 -6

17. Leicester 13 14 3 4 7 19 28 -9

18. Ipswich Town 9 14 1 6 7 13 25 -12

19. Wolverhampton 9 14 2 3 9 22 36 -14

20. Southampton 5 15 1 2 12 11 31 -20

