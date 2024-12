Após chuva e alagamento, prefeito de Joinville diz que 'água está baixando'

O prefeito de Joinville Adriano Silva (Novo) afirmou ao UOL que a água que provocou pontos de alagamento na cidade neste sábado (7) está baixando, e as pessoas estão voltando a se locomover pelo município. Fortes chuvas provocaram estragos em diversos municípios de Santa Catarina.

O que aconteceu

O acumulado de chuva em Joinville chegou a 120 milímetros nas últimas horas. Ao UOL, o prefeito afirmou que ocorreram alagamentos pontuais em vias —o que interferiu na mobilidade dos cidadãos. Porém, fotos e vídeos obtidos pelo UOL mostram a cidade completamente tomada pela água na manhã deste sábado. "Mas a água está baixando e as pessoas voltando a se locomover com normalidade", afirmou.

Defesa Civil recebeu 37 ocorrências até o final da tarde do sábado (7), nenhuma com gravidade nem com vítimas. O prefeito disse ainda que acompanha a previsão do tempo junto à Defesa Civil, que aponta chuva persistente até a próxima segunda-feira. "Por esse motivo avançamos nosso Plano de Contingência para o Nível Laranja e estamos com as equipes prontas e mobilizadas para os atendimentos necessários."

Plano de Contingência de Joinville é dividido em níveis de gravidade e disparam ações coordenadas para minimizar os impactos. O prefeito negou que existam serviços paralisados na cidade. "Não temos serviços públicos parados e o comércio funciona normalmente", disse. Contudo, o UOL ouviu moradores de Joinville que enfrentaram dificuldades para trabalhar na região central da cidade no período da manhã.

Paralisação do transporte coletivo foi temporária, disse prefeito. Segundo Silva, houve uma interrupção momentânea quando o volume de chuva se elevou durante um intervalo de tempo. Mas, segundo ele, o serviço voltou à normalidade na tarde do sábado.

Não há registro de desabrigados, diz prefeito. "Mas por uma questão de precaução, estamos montando um abrigo em uma Escola Municipal para caso a chuva permaneça e venha a ser preciso. Estamos trabalhando com antecedência para não deixar ninguém desassistido", disse.

Em relação a eventuais apoios do governo estadual ou federal, o prefeito afirma que ainda não foram registrados "grandes estragos". "Todo investimento em Proteção Civil é válido e muito bem-vindo. Mas até o momento não tivemos grandes estragos com as chuvas de hoje".

"Cidade já está retornando a normalidade", disse político. "Temos ações permanentes, como a limpeza de rios durante todo o ano, que ajudam a minimizar a possibilidade de alagamentos ainda maiores. Nossa recomendação é que a população permaneça em estado de atenção e acompanhando as nossas orientações oficiais da Defesa Civil".

População enfrenta dificuldades

A vendedora Francine Ziemann, 42 anos, não conseguiu chegar ao trabalho em decorrência dos pontos de alagamentos causados pelas chuvas em Joinville. Ela relata que saiu para trabalhar na região central da cidade, na manhã deste sábado, mas não conseguiu pegar ônibus. "Minha irmã também trabalha numa ótica no centro e não conseguiu abrir (a loja) por causa das chuvas", afirma.

Os alagamentos também alteraram o início de provas do vestibular em Joinville. O início das provas do vestibular da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) teve horário postergado em duas horas. Em outras cidades, o início dos testes seria às 14h. Porém, em Joinville, as provas estão marcadas para ocorrer a partir das 16h. Por conta disso, os portões vão ficar abertos em Joinville entre 13h e 15h45.

Transporte público foi suspenso na manhã deste sábado devido aos pontos de alagamento. No Terminal Central, os Bombeiros Voluntários resgataram pessoas que estavam no local. Segundo a prefeitura, a retomada do transporte ocorre de forma gradual e ainda é limitada a regiões onde o nível da água recuou e as vias são consideradas seguras para o tráfego de ônibus. O prefeito afirma ter orientado que as equipes de trânsito e de resgate fiquem de prontidão caso haja necessidade de prestar auxílio aos estudantes no local de prova.

Francine diz que enfrentou dificuldade tanto para utilizar ônibus quanto para transporte por aplicativo. "Estava alagando e não passava ônibus, esperei entre 15 e 20 minutos no ponto. Depois, voltei para casa, esperei até 10h30 e consegui um transporte por aplicativo que estava bem difícil, mas o motorista não conseguiu passar, teve que fazer um caminho alternativo."

Rio Cachoeira transbordou e provocou pontos de alagamento. "A água estava transbordando, do outro lado da avenida, na parte central estava tudo cheio de água. Aqui é difícil o rio transbordar, mas coincidiu com o pico de maré. Choveu muito forte durante a madrugada e agora continua chovendo", diz a vendedora.

Joinville ficou debaixo d'água após o registro de 120 mm de chuva em 24 horas, conforme a MetSul. A cidade é a mais populosa do estado, com 616.317 habitantes. "Meu patrão disse que vai ver se vou ter trabalhar das 16h às 22h, mas estamos vendo que a previsão é ficar assim até segunda-feira pelo menos", diz ela.

Atrações culturais canceladas

Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville cancelou o espetáculo de encerramento da Escola Municipal de Ballet. O evento estava marcado para esta noite, no Centreventos Cau Hansen. Os museus também estão fechados preventivamente, assim como o Zoobotânico.

Atrações e atividades do Natal de Joinville foram canceladas neste sábado e domingo em função do acumulado de chuva. Segundo a prefeitura da cidade, o Desfile de Natal e o Teatro de Bonecos, eventos agendados para este sábado, estão cancelados. Espaços como praça de alimentação, o Mercado de Natal e a Casa do Papai Noel também não serão abertos neste final de semana segundo a administração municipal.

Prefeitura de Blumenau informou que as atrações de Natal foram canceladas em decorrência das chuvas. A administração municipal afirmou por meio das redes sociais que "devido ao cenário de chuva persistente em Blumenau está cancelado o desfile de Natal previsto para ocorrer às 20h30 de hoje (sábado)". A prefeitura informou ainda que a abertura do Natal na cidade não ocorrerá em área externa.