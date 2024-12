China: reservas internacionais sobem em novembro, contrariando previsão de queda

As reservas internacionais da China subiram inesperadamente em novembro, apesar da desvalorização do yuan chinês em relação ao dólar americano, em meio às ameaças tarifárias do iminente segundo governo Trump.

As reservas cambiais do país aumentaram US$ 4,8 bilhões, totalizando US$ 3,266 trilhões no final de novembro, segundo informou o Banco Popular da China no sábado.

Uma pesquisa do Wall Street Journal com economistas apontava que as reservas teriam caído para US$ 3,241 trilhões no final do mês passado, abaixo dos US$ 3,261 trilhões registrados em outubro.

Os dados oficiais também mostraram que o banco central da China retomou suas compras de ouro em novembro, após uma pausa de seis meses.