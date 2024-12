A Catedral de Notre-Dame de Paris reabriu suas portas para o mundo neste sábado (7), cinco anos e meio depois do incêndio, após uma espetacular reforma.

Com os golpes do arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, as portas foram abertas às 19h21 (15h21 de Brasília).

