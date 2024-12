Acidente de ônibus deixa 16 mortos no sul do Equador

Um acidente na sexta-feira (6) entre um ônibus e outro veículo na província equatoriana de Loja, sul do país, perto da fronteira com o Peru, deixou pelo menos 16 mortos e oito feridos, informou o órgão estatal de socorro ECU911.

"Até o momento, registramos 16 mortos e oito feridos, atendidos em diferentes unidades de saúde", informou a entidade.

O acidente ocorreu na estrada entre as cidades andinas de Loja, capital da província de mesmo nome, e Catamayo.

"As unidades dos bombeiros, da polícia nacional e do Ministério da Saúde trabalham no incidente, que envolveu um ônibus de transporte interprovincial e um veículo leve", informou o ECU911.

O ônibus atingiu o carro que circulava em sentido contrário e capotou, segundo a imprensa local.

sp/ag/fp

© Agence France-Presse