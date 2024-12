A improvável e surpreendente parceria de Vendredi sur Mer e Hanni El Khatib

O universo musical tem seus mistérios e a parceria de Vendredi sur Mer e Hanni El Khatib é um deles. Separados por um oceano e estilos completamente diferentes, a cantora-poeta e o roqueiro se uniram para a gravação de uma faixa surpreendente.

Daniella Franco, da RFI

Ela é suíça, produz o que intitula de "rap delicado" e vem se dividindo entre o jet set parisiense e o line-up de festivais europeus. Ele é de origem filipino-palestina, nascido em São Francisco, ícone do garage rock californiano. Mas Charline Mignot (ou Vendredi sur Mer) e Hanni El Khatib se juntaram, sob a tutoria do produtor musical Sam Tiba, para a gravação da faixa "Hard".

Ping-pong sobre o fim de um relacionamento, a canção não se ancora no estilo de nenhum dos dois artistas. Pop leve e eletrônico, com letras cantadas em francês e em inglês, "Hard" é também uma pista sobre os futuros trabalhos da dupla: Vendredi sur Mer e Hanni El Khatib se preparam para lançar seus próximos álbuns em 2025.

Ouça o Balada Musical todos os sábados nos programas da RFI e também no Spotify e no Deezer. As playlists com a seleção da Programação Musical da RFI podem ser conferidas no YouTube, Deezer e Spotify!