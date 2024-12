Wall St sobe após dados mensais de emprego aumentarem apostas de corte de juros em dezembro

Por Shashwat Chauhan e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq atingindo recordes intradiários, já que os investidores aumentaram as apostas em um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve neste mês após dados robustos de emprego em novembro.

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos aumentou em novembro depois de ter sido severamente limitada por furacões e greves, mas é improvável que isso sinalize uma mudança significativa nas condições do mercado de trabalho, que continuam a enfraquecer de forma constante e permitiriam que o Fed corte os juros novamente este mês.

Operadores aumentaram as apostas de que o banco central dos EUA cortará a taxas de juros este mês, sinalizando agora uma chance de mais de 90% de um corte de 25 pontos-base na próxima reunião do Fed, em 17 e 18 de dezembro, contra 67% antes da divulgação do relatório sobre empregos.

Enquanto isso, uma leitura preliminar da pesquisa da Universidade de Michigan sobre a confiança do consumidor dos EUA ficou em 74 em dezembro, em comparação com uma estimativa de 73, de acordo com economistas consultados pela Reuters.

O Dow Jones subia 0,10%, a 44.809,39 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,35%, a 6.096,45 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,70%, a 19.837,84 pontos.

A maioria das ações de megacaps subia, com a Tesla e a Amazon.com em alta de 1,1% e 1,4%, respectivamente, puxando o setor de consumo discricionário para uma máxima recorde com avanço de 1,3%.