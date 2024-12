Você acertaria? Erro de geometria é achado em 'lição de casa' de 4.000 anos

Um cálculo de geometria 'anotado' em um artefato de argila de 4.000 anos chamou a atenção dos pesquisadores. A peça de 8,2 centímetros de diâmetro foi encontrada na região da Antiga Suméria, mais precisamente no sítio arqueológico de Kish, onde atualmente está localizado o Iraque.

Ao todo, foram achadas mais de 20 tábuas de argila redondas com lições de casa e escrita cuneiforme - os povos da região da Antiga Suméria usavam uma cunha para gravar símbolos na argila, como uma espécie de faca pequena.

Os itens, encontrados em 1931, estão abrigados no Museu Ashmolean, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, serviam como base para jovens realizarem suas lições matemáticas.

Em um deles havia uma lição de matemática com uma resolução incorreta.

Antiga Suméria em destaque Imagem: Reprodução

O objetivo do aluno babilônio era calcular a área de um triângulo. Constatou-se que ele desenhou a forma geométrica e três conjuntos de números. No meio está o resultado da conta com o erro.

O estudante colocou dois conjuntos ao lado do triângulo para representar o tamanho de seus lados e altura. No entanto, ele se equivocou ao realizar o cálculo. A altura é 3,75 e o valor base 1,875.

Desse modo, ele deveria ter feito 1,875 multiplicado por 3,75, que é igual a 7,03125, e dividir por dois, chegando no resultado final de 3,5156. Apesar disso, o estudante chegou a outra resposta: 3,1468.

Uma curiosidade que chamou a atenção dos arqueólogos é que o erro em questão não foi corrigido pelo professor. Já em outras peças encontradas, havia correções anotadas do outro lado.

A região da Antiga Suméria foi uma das primeiras a aprimorar os estudos matemáticos. O desenvolvimento da matemática foi fundamental para que os antigos impérios conseguissem se organizar e se desenvolver economicamente.