UE e Mercosul fecham acordo comercial que deve gerar resistência na Europa

Por Lucinda Elliott, Lisandra Paraguassu e Philip Blenkinsop

MONTEVIDÉU/BRUXELAS, 6 Dez (Reuters) - A União Europeia e o Mercosul fecharam nesta sexta-feira um acordo de livre comércio há muito adiado, que agora, no entanto, enfrenta uma batalha tortuosa para aprovação na Europa, onde há forte oposição da França.

Após negociações que se estenderam por mais de 20 anos, e cinco anos depois de um acordo inicial, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e seus pares do Mercosul anunciaram que um acordo havia sido alcançado na capital uruguaia, Montevidéu.

"Este é um acordo em que todos saem ganhando", disse von der Leyen em uma entrevista coletiva em Montevidéu, ao lado dos presidentes das principais nações do Mercosul, incluindo Brasil e Argentina.

"Esse acordo não é apenas uma oportunidade econômica, é uma necessidade política", acrescentou. "Sei que fortes ventos estão vindo na direção oposta, em direção ao isolamento e à fragmentação, mas este acordo é nossa resposta imediata."

Enfrentando forte resistência contra o acordo por parte da França e dos agricultores da UE, von der Leyen viajou na quinta-feira para a cúpula do bloco, que inclui as potências agrícolas Brasil e Argentina, bem como Uruguai e Paraguai.

A França, crítico mais veemente do acordo na UE, classificou-o como "inaceitável". Em demonstração dos obstáculos que o acordo enfrenta agora, a ministra do Comércio francesa, Sophie Primas, prometeu resistir aos próximos estágios, citando preocupações ambientais e agrícolas.

AGRICULTORES DA UE EM OPOSIÇÃO

Os agricultores europeus têm protestado repetidamente contra um acordo entre a UE e o Mercosul que, segundo eles, levaria a importações baratas de commodities sul-americanas, principalmente carne bovina, que não atendem aos padrões de segurança alimentar e ecológicos da UE.

A Itália disse na quinta-feira que não havia condições para assinar um acordo. A Polônia afirmou na semana passada que se opunha ao acordo de livre comércio em sua forma atual.

Os grupos verdes europeus também se opõem amplamente ao acordo. O Friends of the Earth o chama de acordo "destruidor do clima".

Por outro lado, um grupo de membros da UE, incluindo a Alemanha e a Espanha, afirma que o acordo é vital para o bloco, que busca diversificar seu comércio após o quase fechamento do mercado russo e o desconforto com a dependência da China.

Eles veem o Mercosul como um mercado para carros, máquinas e produtos químicos da UE e uma fonte potencialmente confiável de minerais essenciais, como lítio metálico para baterias, necessário para a transição verde da Europa.

Eles também apontam para os benefícios agrícolas, já que o acordo oferece maior acesso e tarifas mais baixas para queijos, presunto e vinho da UE.

O acordo comercial exige a aprovação de 15 dos 27 membros da UE, representando 65% da população da UE, além de uma maioria simples no Parlamento Europeu.

Os negociadores sul-americanos continuam otimistas de que a UE acabará dando sua aprovação e que a França não conseguirá reunir apoio para bloqueio.

(Reportagem de Lucinda Elliott e Lisandra Paraguassu em Montevidéu e Philip Blenkinsop em Bruxelas)