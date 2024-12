Tarcísio promete endurecer contra violência policial em SP

Esta é a newsletter Pra Começar o Dia. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Governador diz que estava 'completamente errado' sobre câmeras corporais. Tarcísio de Freitas comentou ontem a série de denúncias de violência praticada por policiais militares de São Paulo. Ele disse que errou nas críticas que fez ao uso das câmeras corporais pela Polícia Militar e que vai se empenhar para que os novos equipamentos adquiridos pelo governo sejam eficazes para coibir violência praticada por maus policiais. O governador disse ainda que a segurança jurídica que o Estado dá para os profissionais de segurança pública não pode ser confundida com salvo-conduto. Tarcísio afirmou que um período de testes com as novas câmeras deve começar no dia 10 de dezembro e que, embora o novo método permita que o policial ligue a câmera, há também a previsão de acionamento automático feito pelo Copom. Leia mais.

Governo de SP afasta 12 PMs por agressão a idosa e familiares. A empresária Lenilda Messias, de 63 anos, ficou ferida no rosto depois de uma confusão com policiais militares durante uma abordagem na garagem da família. A mulher levou um chute, empurrões e foi agarrada pela roupa pelo policial. Vídeos gravados por testemunhas mostram que o filho dela, Juarez Higino Lima Júnior, também foi agredido quando estava imobilizado. A confusão teria começado por conta de uma moto que estava na calçada. Segundo a família, os policiais arrebentaram o portão da casa e começaram a bater em todos. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que a "Polícia Militar não compactua com desvios de conduta e apura com rigor todos os casos envolvendo seus agentes". Saiba mais.

Justiça torna réu e manda prender PM que matou jovem negro. Vinícius de Lima Britto foi gravado atirando e matando Gabriel Renan da Silva Soares pelas costas, na saída de um supermercado em São Paulo, de onde ele tinha furtado produtos de limpeza. O Ministério Público já havia se manifestado favorável à prisão do agente, que já havia cometido outras mortes em circunstâncias semelhantes -- ele é investigado por outras três mortes em dez meses de atividade policial. O policial disparou 11 vezes contra Gabriel, o que, segundo a juíza que determinou a prisão, é uma ação "indicativa de periculosidade do agente".

Toffoli vota para que redes sociais respondam por conteúdo de usuários. O ministro quer ampliar a responsabilidade das redes sociais por conteúdos dos usuários e propôs a criação de uma série de deveres para as plataformas, além da criação de um departamento no Conselho Nacional de Justiça para acompanhamento do cumprimento da decisão. Para isso, Dias Tófoli defende modificar a regra do artigo 19 do Marco Civil da Internet, para que as empresas passem a poder ser responsabilizadas a partir do momento em que forem notificadas por usuários, e não mais apenas após o descumprimento de uma decisão judicial, como é estabelecido hoje pelo artigo. O ministro diz que o modelo atual confere imunidade às redes sociais. Entenda o que mudaria.

Acordo UE-Mercosul está quase pronto e deve sair nesta sexta. O chanceler do Uruguai, Omar Paganini, afirmou ontem que faltam apenas alguns detalhes para que o acordo seja fechado. Líderes do Mercosul estão reunidos desde ontem em Montevidéu, no Uruguai, para a reunião de cúpula anual, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que é defensora do acordo, também está no Uruguai acompanhando os trabalhos. A Argentina anunciou ontem que não deve atrapalhar a negociação, mas que quer em troca uma maior flexibilização do Mercosul. O governo de Javier Milei tem pleiteado abertura do bloco para que os países possam fazer acordos de livre-comércio por fora. Admirador de Donald Trump, o presidente argentino disse que deseja buscar um acordo de livre-comércio com Washington. Entenda o acordo.

Fifa sorteia grupos do Super Mundial de Clubes. A competição terá quatro times brasileiros e ocorre entre 15 de junho e 13 de julho de 2025 nos Estados Unidos. O Palmeiras vai enfrentar o Inter Miami, time de Lionel Messi, e o Botafogo caiu no grupo da morte, com PSG, Atlético de Madri e Seattle Sounders (EUA). Flamengo e Fluminense também estão na disputa. O torneio terá o mesmo formato da última Copa do Mundo, com oito grupos com quatro times cada que se enfrentam dentro da chave. As duas melhores avançam ao mata-mata e as fases eliminatórias terão jogo único. Veja todas as chaves sorteadas.