Tarcísio admite 'direcionamento errado' para PM: 'Nosso discurso tem peso'

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) reconheceu durante evento nesta sexta (6) que o discurso dele influencia o comportamento dos agentes da Polícia Militar, envolvidos em uma série de violações nas últimas semanas.

O que aconteceu

"A gente comete erros também, e os erros que a gente comete tem reflexos", afirmou. "Nosso discurso tem peso, isso é fácil de ser percebido hoje. Tem uma reflexão profunda que tem que ser feita, de fato." A fala representa uma mudança de discurso em relação ao "tô nem aí" dito por Tarcísio quando questionado sobre abusos cometidos por policiais durante a Operação Escudo. Tarcísio discursa em evento com as presenças do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o ministro do STF Gilmar Mendes e o secretário de Segurança Pública do estado, Guilherme Derrite.

A gente percebe que, às vezes, as receitas simplesmente tradicionais, 'vamos aumentar o efetivo, vamos investir em tecnologia, vamos valorizar as carreiras', às vezes, é insuficiente. [...] Nosso discurso tem peso. E, às vezes, se a gente erra no discurso, a gente dá um direcionamento errado e traz as consequências erradas.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Fala responde à cobrança feita por professora. Antes, a professora e coordenadora do Centro de Ciência Aplicada à Segurança Pública da FGV Joana Monteiro disse que o discurso do uso excessivo da força é populista e gera "deslegitimação da polícia". "A mensagem que vocês passam para pessoas, para tropa tem, às vezes, um efeito muito maior do que qualquer aparelho tecnológico. E a gente está num mundo muito brutalizado. O policial na ponta é talvez uma das pessoas que mais sofre com isso. E discursos populistas de que se pode usar a força loucamente, quem mais sofre com isso é o policial na ponta, porque ele vai cair e quem vai ser responsabilizado criminalmente é ele."

Tarcísio demonstrou incômodo e tensão durante o evento. O governador manteve a expressão séria e se movimentou na cadeira em diversos momentos.

Governador saiu sem falar com a imprensa. Tarcísio deixou o local por volta de 20h10 e preferiu não conversar com jornalistas.

Governador chegou ao evento acompanhado de Lewandowski e de Guilherme Derrite. Após evitar aparições públicas no início da semana, a vinda do Secretário de Segurança Pública é mais um sinal de força junto ao governador, que disse nesta quarta-feira (6) que não o demitiria do cargo. Derrite saiu do evento sem discursar ou falar com a imprensa.

O encontro de autoridades e especialistas visa discutir os desafios da segurança pública no país. Lewandowski não fez menção aos últimos episódios de violência policial em São Paulo. Na quinta (5), o ministro disse acompanhar com preocupação o avanço dos casos de truculência em abordagens da PM e afirmou que estuda criar um ato normativo para instruir as corporações sobre o "uso progressivo da força".

Casos dominaram manchetes no último mês

No domingo (1º), um PM jogou um homem de uma ponte na zona sul da capital paulista durante abordagem. O agente foi preso na manhã desta quinta e, segundo Tarcísio, será expulso da corporação.

Na quarta (4), uma idosa e seu filho foram agredidos por um policial em Barueri. No dia 20, o universitário Marco Acosta foi morto por um PM na Vila Mariana. Em 5 de novembro, um menino foi morto durante uma operação em Santos. Dois dias antes, um jovem foi morto com 11 tiros por um PM de folga.



São Paulo teve 580 mortes cometidas por agentes de segurança até setembro. O número é o maior desde 2020, quando houve 824 mortes e o uso de câmeras corporais foi adotado pela PM. Em 2024, 552 das 580 mortes contabilizadas foram cometidas por policiais militares.

A PM de São Paulo matou uma pessoa a cada dez horas neste ano. Levantamento do UOL com base em dados da Secretaria da Segurança Pública mostra que o número é mais que o dobro do que o de 2022, ano anterior à gestão de Tarcísio.

embed com autoplay