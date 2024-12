STOXX avança e ações francesas superam pares com expectativa de novo orçamento

Por Joao Manuel Vicente Mauricio e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias registraram ganhos nesta sexta-feira, com as ações francesas marcando a maior alta diária em três semanas conforme investidores incorporavam a possibilidade de aprovação de um novo orçamento apesar da atual incerteza política no país, ao mesmo tempo em que analisavam um relatório de emprego favorável nos EUA.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,18%, a 520,47 pontos, registrando seu sétimo dia consecutivo de ganhos e seu desempenho semanal mais forte em dez.

Os ativos franceses tiveram uma valorização depois que o presidente Emmanuel Macron disse que nomeará um novo primeiro-ministro nos próximos dias cuja principal prioridade será a aprovação de um Orçamento para 2025 pelo Parlamento, depois que o governo foi derrubado pelos parlamentares.

O índice de referência do país, CAC-40, atingiu o maior nível em três semanas. O índice também registrou sua alta semanal mais acentuada em dez, reduzindo sua queda anual para 1,5%, de mais de 3% anteriormente na semana. Os rendimentos dos títulos franceses também caíram.

No entanto, Andrew Kenningham, economista-chefe para a Europa da Capital Economics, adotou um tom cauteloso ao dizer: "O ponto principal no que diz respeito à política francesa é que não há perspectiva realista de formação de um governo estável com um mandato para resolver os problemas fiscais da França"

"E há o risco de que o atual impasse se arraste e que as próximas eleições legislativas... não resolvam o problema."

O setor de luxo saltou 3% e atingiu um pico em dois meses, com a Moncler da Itália entre os principais ganhadores, com uma alta de 5%, depois que o Goldman Sachs elevou suas ações para "compra".

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,49%, a 8.308,61 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,13%, a 20.384,61 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,31%, a 7.426,88 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,36%, a 34.749,50 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,39%, a 12.072,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,18%, a 6.336,31 pontos.