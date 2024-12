Salada no pote: duas receitas práticas e saudáveis para os dias de calor

Chegar em casa e ter uma refeição pronta à sua espera é uma ótima maneira de evitar escolhas impulsivas e pouco saudáveis para matar a fome. Nesse sentido, a salada no pote surge como uma opção leve, prática e versátil, especialmente para os dias mais quentes.

Fácil de preparar, a receita pode ser armazenada na geladeira por até dois ou três dias, garantindo várias refeições saudáveis. E você pode não só escolher o tamanho ideal para sua fome, mas também seus ingredientes favoritos.

Apenas lembre-se de variar nas suas escolhas para montar uma refeição rica e mais completa em nutrientes. Aqui valem opções como cenoura ralada, grão-de-bico ou feijão branco cozidos, pepino em fatias, milho, folhas verdes e quinoa cozida, além de fontes de proteína, como ovo cozido, frango desfiado, muçarela de búfala ou atum e sardinha em lata. "No caso de enlatados, apenas oriento a drenar bem e lavar o alimento para retirar o excesso de sódio e gordura", sugere a nutricionista Taise Spolti, colunista de VivaBem (no vídeo abaixo, ela ensina uma receita de salada de pote).

Outro truque que Spolti ensina para deixar o prato ainda mais saboroso é picar ou macerar bem as ervas utilizadas, assim elas liberem todo o seu aroma na salada. Além disso, o uso de azeite ou óleo de abacate ajuda a conservar os ingredientes por mais tempo, graças às suas propriedades antioxidantes que protegem as folhas verdes da ação do tempo.

Salada no pote: confira 2 receitas saudáveis para seu verão

Salada no pote com ovos

(Esta é a receita que Taise Spolti mostra no vídeo acima; confira também no Instagram de VivaBem)

Ingredientes

Alface (o suficiente para ocupar ao menos 1/3 do pote)

1/2 pepino japonês

1/2 abobrinha italiana pequena

1 punhado de nozes ou castanhas

1/2 cenoura

10 tomatinhos

1/2 maçã (manga também fica uma delícia!)

3 ovos cozidos

Coentro a gosto (se preferir, use hortelã ou manjericão)

1/2 xícara chá de azeite

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Preparo

Coloque o azeite e o limão no pote. Acrescente um pouquinho de sal e misture bem.

Pique e rale todos os outros ingredientes e adicione um de cada vez no pote, formando camadas.

Feche o pote, vire algumas vezes até que o molho atinja todos os cantinhos e leve para a geladeira.

Está pronto! Você pode adaptar as quantidades conforme o pote que usar.

Salada no pote verão

Ingredientes

Folhas verdes a vontade (alface roxa, verde e crespa, rúcula, agrião)

1 ramo de hortelã

1 ramo de manjericão

1 ramo de coentro em folhas

1 cenoura pequena

1 beterraba pequena crua

1 pepino japonês

10 a 15 tomatinhos-cereja

Ingredientes para molho e toppings

4 colheres de sopa de azeite de oliva

150 g de iogurte natural ou desnatado

1 colher de sobremesa de mel

1 colher de sobremesa de mostarda dijon ou em grãos

1 colher de sopa de sementes de abobora

1 colher de sobremesa de gergelim

1/2 limão

Preparo

Rasgue as folhas verdes já higienizadas com as mãos, em pedaços menores. Rale a cenoura e a beterraba e misture com as folhas. Corte os tomatinhos pela metade e fatie o pepino.

Em uma jarra de vidro ou um pote maior com tampa, adicione: o azeite, o iogurte, o limão espremido, mel e mostarda. Feche o pote e misture vigorosamente os ingredientes.

Abra a jarra ou o pote, adicione um pouco de cada item, intercalando os ingredientes.

Ao final, feche o frasco ou a jarra, sacuda e vire algumas vezes até que o molho esteja completamente misturado às camadas de salada. Leve à geladeira nas porções que irá consumir durante a semana. Rende de quatro a cinco porções.