Tênis Asics que me ajudou a bater meu recorde em 5 km está com R$ 250 OFF

O tênis Gel-Nimbus 26 TR, da Asics, está com R$ 250 de desconto e sai por R$ 949,99 hoje. O modelo já foi testado pelo Guia de Compras UOL.

Confira a seguir o que gostamos no produto e quais os pontos de atenção que indicamos. A marca também tem a opção Gel-Nimbus 26 e entre eles há uma pequena diferença no solado.

O que gostamos

Segundo Ludimila, depois do primeiro tênis de corrida, que já estava com a sola quase toda lisa, ela resolveu fazer um upgrade com o Gel-Nimbus 26 TR. A marca promete um "conforto fora do comum", que foi confirmado, na avaliação dela. Ela teve a oportunidade de testar alguns modelos da marca em uma esteira, correndo, antes de comprar. Entre três opções, a escolha pelo modelo da Asics foi baseada no conforto.

Desde que começou a praticar corrida, ela ouvia bons comentários sobre a Asics, o que a motivou a buscar algum modelo da marca que a agradasse. E foi assim que ela já percorreu quase 70 km com o Nimbus 26 TR, entre treinos e provas de rua.

É realmente confortável. O ponto alto é maciez na medida certa e alto amortecimento, com uma pisada suave. Nada de tênis fofão que te desequilibra ou dá sensação de instabilidade. O cabedal (parte de cima do tênis) em malha macia traz conforto térmico também. Ela não sentiu uma superventilação, mas os pés não esquentaram durante a corrida. O acolchoado interno protege bem os calcanhares — desde que use as meias adequadas.

Gel-Nimbus 26 TR, da Asics Imagem: Ludimila Honorato/UOL

Dá para sentir a impulsão. De acordo com o relato de Ludimila, é como se o tênis ajudasse a ir para frente, dando um empurrãozinho para tirar o pé do chão a cada passada. A sensação é atribuída à tecnologia FF BLAST da espuma, que torna o calçado mais responsivo. Ou seja, o impacto da pisada no chão retorna com mais energia. Ela sentiu isso na rua e na esteira. Foi perfeito para bater o seu RP (recorde pessoal) em uma prova de 5 km.

Estabilidade e segurança. A altura do solado assusta à primeira vista, mas a base larga dá estabilidade nas passadas. A sola tem boa aderência e ela se sentiu segura ao correr no asfalto molhado após a chuva. O modelo também é indicado para trilhas. Para ela, que já torceu o pé correndo com um tênis mais baixo, este é um ponto importante.

É bonito e dá para compor looks no dia a dia. Se você não separa o tênis de sair do tênis de correr, o Nimbus 26 TR se adequa às duas ocasiões. É bem possível encontrar um modelo que te agrada entre as quase 20 opções de cores.

Gel-Nimbus 26 TR, da Asics: sola tem ótima aderência, mesmo em asfalto molhado Imagem: Ludimila Honorato/UOL

Pontos de atenção

Numeração maior. Ludimila calça 39, mas teve de escolher o número 40 do Nimbus 26 TR. No teste de corrida com a numeração padrão, ela sentiu que os dedos encostavam na ponta do tênis conforme as passadas. Ela preferiu seguir na linha do conforto com um número acima.

O cadarço pode desamarrar. Um nó e um laço não foram suficientes para manter os longos cadarços presos enquanto ela corria. Eles já desamarraram nos dos primeiros usos para correr, na esteira e no parque. Para evitar acidentes, a dica é dar dois nós e um laço.

Use meias adequadas. Com o tênis anterior de Ludimila, o Olympikus Corre 3 (veja nosso teste), ela não sentiu diferença de conforto quanto ao tipo de meia usada: poderia ser de algodão e cano curto. Mas, com o Nimbus 26 TR, talvez pelo cabedal mais encorpado, ela preferiu usar meias feitas majoritariamente de poliamida, que são mais finas e respiráveis, e de cano médio ou alto, para a etiqueta da lingueta não incomodar e para proteger bem os calcanhares. Sem isso, era bolha na certa.

Dois nós e um laço foram necessários para manter os cadarços firmes Imagem: Ludimila Honorato/UOL

Tecido frágil? No site da Asics, um consumidor comentou que a parte interna do tênis rasgou com menos de um mês de uso, duas vezes. Ela teve um problema parecido após um mês e meio: o cabedal rasgou na região dos dedos, formando um pequeno furo.

Ela solicitou a troca pelo site em que comprou e, no dia seguinte, foi até a loja para concluir o processo e receber o par de tênis. Não temos estatísticas para saber se esses casos são isolados ou não, mas vale a transparência de pontuar o que aconteceu.

Para quem o modelo é indicado?

Pode ser indicado quem preza muito pelo conforto e prefere tênis macios aos mais firmes ou rígidos. A questão do custo-benefício é relativa e não está ligada somente ao preço. Para Ludimila, estar confortável enquanto corre é essencial, então o investimento valeu muito a pena.

Ainda de olho no bolso, ela considera que o Nimbus 26 TR é um modelo para fazer um upgrade, depois de já ter usado tênis considerados de entrada, que podem chegar a um terço do preço. Mas claro que ele pode ser seu primeiro companheiro de jornada se você quiser, gostar, estiver confortável e puder pagar.

*Com informações de matéria publicada em 28/06/2024,

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.