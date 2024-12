Poupança tem saques de R$2,931 bi em novembro, diz BC

SÃO PAULO (Reuters) - A caderneta de poupança registrou em novembro saques líquidos no valor de 2,931 bilhões de reais, chegando ao oitavo mês de retiradas no ano, de acordo com dados do Banco Central nesta sexta-feira.

No acumulado do ano, a poupança registra retirada líquida de 20,426 bilhões de reais. Em 2024, somente os meses de março, maio e junho tiveram entradas na poupança.

No mês passado, houve um saldo negativo de 1,370 bilhões de reais no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e saques líquidos de 1,561 bilhão de reais na poupança rural.

A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano -- a taxa básica de juros está atualmente em 11,25% ao ano.

(Por Camila Moreira)