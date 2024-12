'Possível' encontro entre Trump e Zelensky em Paris, diz alto funcionário ucraniano à AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pode se encontrar com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Paris, no sábado, durante as comemorações da reabertura da Catedral de Notre-Dame, disse um alto funcionário ucraniano à AFP nesta sexta-feira (6).

"O presidente ucraniano participará das celebrações por ocasião da restauração da catedral de Notre-Dame. Ele se reunirá com o presidente (Emmanuel) Macron. Outras reuniões também são possíveis, especialmente com o presidente eleito Donald Trump, que também participará do evento", disse essa fonte do governo ucraniano.

Esse seria o primeiro encontro entre os dois líderes desde que Trump foi eleito no início de novembro.

O futuro presidente dos EUA disse que resolveria o conflito entre a Rússia e a Ucrânia "em 24 horas" assim que chegasse ao poder, levantando temores de que ele poderia incentivar Kiev a fazer concessões a Moscou.

Ao contrário da administração anterior, liderada por Joe Biden, Trump nunca mencionou a necessidade de a guerra ser resolvida com uma vitória para a Ucrânia, que foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022.

Trump criticou o apoio dos EUA a Kiev, crucial para a defesa das Forças Armadas ucranianas, e seus apoiadores bloquearam durante meses a aprovação da ajuda militar para a Ucrânia.

ant-fv/es-jvb/eg/dd/yr

© Agence France-Presse