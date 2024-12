Petróleo cai com temores de excesso de oferta, apesar de extensão do corte de produção da Opep+

Por Laila Kearney

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de 1% nesta sexta-feira, enquanto analistas projetavam um superávit de oferta no ano que vem em meio a uma fraca demanda e apesar de decisão da Opep+ de adiar os aumentos de produção e estender cortes profundos de produção até o final de 2026.

Os futuros do petróleo Brent fecharam a 71,12 dólares o barril, com queda de 0,97 dólar, ou 1,4%. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos fecharam a 67,20 dólares o barril, com queda de 1,10 dólar, ou 1,6%.

Na semana, os preços do Brent recuaram mais de 2,5%, enquanto o WTI teve uma queda de 1,2%.

Um número crescente de plataformas de petróleo e gás instaladas nos Estados Unidos nesta semana, indicando aumento da produção do maior produtor de petróleo do mundo, também fez os preços caírem.

Na quinta-feira, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, um grupo conhecido como Opep+, adiaram o início dos aumentos na produção de petróleo em três meses, até abril, e estenderam a redução total dos cortes por um ano, até o final de 2026.

A fraca demanda global por petróleo e a perspectiva de a Opep+ aumentar a produção assim que os preços subirem pesaram nas negociações, disse Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho em Nova York.

"Eles estão apenas esperando por preços melhores e, quando os conseguirem, vão começar a investir novamente", disse Yawger.

A Opep+, responsável por cerca de metade da produção mundial de petróleo, planejava começar a reduzir os cortes a partir de outubro de 2024, mas uma desaceleração na demanda global — especialmente da China, maior importadora de petróleo — e o aumento da produção em outros lugares a forçaram a adiar o plano várias vezes.

(Reportagem adicional de Enes Tunagur em Londres e Arunima Kumar em Bengaluru)