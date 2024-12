Petrobras corta em mais de US$1 bi aportes previstos para descomissionamento de plataformas

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras reduziu em mais de 1 bilhões de dólares os investimentos previstos para descomissionamento de plataformas de óleo e gás no período do plano estratégico de 2025 a 2029, ante o volume previsto no planejamento anterior, enquanto estuda revitalizar parte de suas unidades que já não produzem mais.

A companhia prevê agora investir 9,9 bilhões de dólares em descomissionamentos de plataformas até 2029, ante os mais de 11 bilhões de dólares estimados para o período de 2024-2028, informou a companhia, ao ser questionada pela Reuters.

Além disso, o plano atual prevê a remoção de apenas 10 plataformas flutuantes, sendo uma na Bacia de Santos, duas na Bacia do Espírito Santo e sete na Bacia de Campos.

No plano anterior, estava prevista a remoção de 23 plataformas, sendo uma na Bacia de Santos, 15 na Bacia de Campos e sete em bacias do Norte e Nordeste. Naquele planejamento, as unidades que seriam descomissionadas seriam nove fixas e 14 flutuantes.

As mudanças nos planos de descomissionamento não constavam no material do mais novo plano estratégico divulgado em novembro.

A alteração ocorreu em função de "ajustes de demanda em relação ao PN 24-28 e otimizações das atividades de descomissionamento", explicou a companhia, sem entrar em detalhes.

Em setembro, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou que a empresa planeja revitalizar parte de suas plataformas em descomissionamento, que poderiam assim manter por mais tempo sua vida útil em outros projetos. A medida, segundo a executiva, deveria buscar priorizar fornecedores locais.

Na ocasião, Chambriard disse ainda que havia criado um grupo de trabalho que avaliava o recondicionamento das unidades P-35, P-37, P-47 e talvez a P-19.

(Por Marta Nogueira)