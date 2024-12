Perícia preliminar revela causa da morte de ganhador de R$ 201 milhões da Mega-Sena

O pecuarista Antonio Lopes, de 74 anos, que morreu em Cuiabá na quarta-feira, 4, menos de um mês depois de ganhar sozinho um prêmio de R$ 201 milhões na Mega-Sena, sofreu uma parada cardiorrespiratória na clínica em que realizava tratamento dentário, constatou a perícia da Polícia Civil de Mato Grosso.

Apesar dessa conclusão, a investigação continua, segundo a polícia, porque ainda não é possível dizer que essa tenha sido a causa principal da morte. O que se sabe agora é que Lopes sofreu a parada, que possivelmente tenha causado a morte. Mas, ainda estão sendo feitos exames complementares para saber se o falecimento realmente decorreu desse problema cardíaco.

O ganhador da Mega-Sena, que sofria de hipertensão e diabetes, havia iniciado o tratamento dentário uma semana antes da morte, segundo a polícia.

Lopes, que deixou quatro filhos, foi velado e enterrado em Jaciara, no interior do Mato Grosso, onde nasceu. As cerimônias foram exclusivas para familiares e amigos.

Após fazer um jogo simples de seis dezenas, pelo preço de R$ 5, o pecuarista acertou todos os números do concurso 2.795 da Mega Sena, sorteado em 9 de novembro: 13, 16, 33, 43, 46 e 55. A probabilidade de ocorrer esse tipo de acerto é de um em 50.063.860 casos. Lopes retirou o prêmio de R$ 201.963.763,26 na segunda-feira seguinte, dia 11.

O idoso comprava e vendia gado nas fazendas de Mato Grosso.