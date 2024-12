Paraná mantém liderança na produção nacional de frango no 3º trimestre

São Paulo, 06/12- O Paraná mantém a liderança na produção nacional de frango, com 547,5 milhões de animais abatidos no terceiro trimestre de 2024, segundo dados da produção animal divulgados ontem (5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "A quantidade é similar a do mesmo trimestre do ano passado, quando foram abatidos 548,3 milhões de aves no Estado, e a do segundo trimestre deste ano (565,5 milhões)", disse nota do governo paranaense. O Paraná responde por 33,7% da produção nacional de frango. "O Brasil inteiro somou 1,6 bilhão de unidades abatidas entre julho e setembro deste ano."Ainda conforme a nota, a produção de carne suína, bovina, de leites e de ovos do Paraná cresceu no último trimestre. Foram 3,16 milhões de porcos abatidos entre julho e setembro deste ano, 27,9 mil a mais que em igual período do ano anterior. O abate bovino do Paraná somou 372.428 unidades no terceiro trimestre, 13,7% a mais que entre julho e setembro de 2023 (327.606 cabeças) e 2,3% superior ao trimestre anterior (364.175). A produção de ovos somou 117,2 milhões de dúzias produzidas entre julho e setembro, aumento de 5,7% em relação ao mesmo período do ano anterior (110,9 milhões de dúzias)."Já a produção leiteira somou 980,2 milhões de litros adquiridos no terceiro trimestre, sendo que grande parte do volume é industrializada, chegando 978,9 milhões de litros passando pelas agroindústrias. Houve um aumento de 11,4% no volume de leite produzido em relação ao segundo trimestre do ano, que chegou a 880,8 milhões de litros. O Paraná responde por 15,6% do mercado nacional." Considerando o levantamento, o Paraná atingiu 1,66 bilhão de unidades de frango produzidas entre janeiro e setembro. A produção suína somou 9,5 milhões de cabeças no ano e o abate de bois e vacas ultrapassou um milhão de cabeças no ano. Já os ovos somaram 343,8 milhões de dúzias e a produção leiteira atingiu 2,7 bilhões de litros no acumulado do ano.