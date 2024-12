Panamá adere ao Mercosul como país associado

O Panamá aderiu ao Mercosul como país associado nesta sexta-feira (6), durante a 65ª cúpula do bloco realizada em Montevidéu.

O presidente panamenho, José Raúl Mulino, assinou os acordos de adesão ao bloco sul-americano durante a cúpula do Mercado Comum do Sul com a presença dos cinco presidentes dos Estados fundadores Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, além da Bolívia, que foi recentemente incorporada como membro pleno.

Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname também são países associados do Mercosul.

