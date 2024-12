Palavra alemã do ano é política: "Ampel-Aus" - Ação Palavra do Ano se realiza na Alemanha desde 1977, destacando vocábulos e expressões que definem as preocupações do momento. A principal escolhida se refere ao fim da coalizão do governo federal do país.Na escolha da principal palavra do ano de 2024, a Sociedade da Língua Alemã (GfdS) definiu de maneira sumária um momento de crise da política alemã, em que a coalizão governamental se dissolve: Ampel-Aus.

A fórmula, que significa literalmente "fim do semáforo", é curiosa do ponto de vista linguístico e exige uma boa dose de esclarecimento para os não germanófonos. O "semáforo" se refere ao costume alemão de denominar as alianças políticas pelas cores que simbolizam as legendas componentes.

A aliança que governava a República Federal da Alemanha desde 2021 era formada pelos partidos Social Democrata (SPD; "vermelho"), do chanceler federal Olaf Scholz, Verde e Liberal-Democrático (FDP, "amarelo"). A preposição "aus" é empregada aqui como substantivo, com o sentido de "fim". Em novembro, o FDP deixou o governo.

Crise longamente anunciada

Ao anunciar a escolha nesta sexta-feira (06/12), em Wiesbaden, a GfdS lembrou que esse desfecho político vem se anunciando há um bom tempo: em 2023, Ampelzoff (briga do semáforo) já constou entre as palavras do ano. A ruptura definitiva – que acarretará eleições antecipadas em 23 de fevereiro de 2025 – foi intensificado pelo anúncio, quase simultâneo, do fim da presidência democrata nos Estados Unidos.

O segundo lugar entre as palavras do ano coube a Klimaschönfärberei (maquilagem do clima), referente à prática de eufemizar ou minimizar as consequências das mudanças climáticas. "Desse modo, numa espécie de lavagem verde, empresas ou organizações tentam se apresentar como mais amigas do meio ambiente do que realmente são."

Para o terceiro lugar, o júri designou kriegstüchtig (apto à guerra). Quando o ministro da Defesa, social-democrata Boris Pistorius reivindicou que até 2029 a Alemanha esteja "apta à guerra", os debates consequentes revelaram temores de alarmismo e dos perigos de uma militarização. No entanto, "também se argumentou que uma avaliação realista das ameaças e preparativos adequados são necessários para garantir a paz", comentou a GfdS.

Tocando o "nervo linguístico" desde 1977

Com a ação Palavra do Ano, desde 1977 a sociedade destaca vocábulos e expressões que definiram especialmente a vida política, econômica e social, do ponto de vista linguístico. Entre milhares de candidatas, presentes na mídia ou propostas por correspondentes, a cada ano são escolhidas dez.

Segundo a GfdS, a lista – baseada não na frequência de uso, mas em popularidade e significância – visa "tocar o nervo linguístico do ano" e ser uma contribuição à história contemporânea.

Em 2023, o primeiro lugar coube a Krisenmodus, lembrando que o estado de exceção de uma crise pode se transformar em estado permanente. No ano anterior, a escolhida foi Zeitenwende (mudança de paradigma, literalmente "virada de época") com que o premiê Scholz se referiu à mudança de perspectiva, em escala global, ocasionada pela invasão militar da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022.

