Opiniões críticas à economia da China desaparecem da internet antes de reunião de autoridades

PEQUIM (Reuters) - Um comentário pessimista de um proeminente economista sobre o fraco consumo, o desemprego e a juventude "desanimada" da China, que se tornou viral nas redes sociais, desapareceu da internet rigidamente controlada do país.

A perda de acesso aos comentários de Gao Shanwen, economista-chefe da estatal SDIC Securities, ocorreu antes de uma reunião de líderes chineses neste mês para definir a agenda econômica para 2025, incluindo metas de crescimento.

A economia da China tem tido dificuldades para ganhar impulso este ano, em grande parte devido a uma prolongada crise imobiliária, à alta dívida de governos locais e ao consumo lento, o que levou Pequim a tomar várias medidas para estimular a economia.

Gao disse na terça-feira que os jovens da China estão reduzindo o consumo devido ao alto índice de desemprego, enquanto os gastos entre as pessoas mais velhas têm se estabilizado desde a pandemia da Covid-19.

"Quanto mais jovem for a população de uma província, mais lento será o crescimento do consumo", disse ele em uma conferência para investidores, de acordo com uma transcrição de seu discurso.

Ele falou sobre a "juventude desanimada" e a "meia-idade desencantada" da China e também estimou que o crescimento do PIB da China pode ter sido superestimado em 10 pontos percentuais entre 2021 e 2023.

O discurso de Gao foi compartilhado online e viralizou nas redes sociais, mas o acesso foi bloqueado posteriormente. Os noticiários locais online que haviam publicado seus comentários também não estavam acessíveis.

O Partido Comunista da China exerce um alto grau de controle sobre a mídia nacional e as redes sociais em nome da proteção da estabilidade social e da prevenção da disseminação de rumores e notícias falsas.

Relatórios e discussões públicas sobre o que o partido considera sensível e potencialmente perturbador da ordem social também são rotineiramente removidos da internet, inclusive opiniões críticas à economia e qualquer crítica velada às autoridades.

Em um caso semelhante, o acesso a uma conta nas redes sociais de Fu Peng, economista-chefe da Northeast Securities, foi bloqueado após comentários que ele fez em setembro em uma conferência.

Fu disse que o consumo mais fraco no país decorre da queda dos preços dos imóveis, deixando alguns proprietários de imóveis de classe média com patrimônio líquido negativo, de acordo com relatos da mídia. Essas perdas, dada a predominância dos imóveis na riqueza das famílias, não podem ser compensadas por outras fontes de renda, disse ele.

Ele questionou se o aumento do consumo da classe média na última década foi impulsionado mais pelo efeito dos preços mais altos dos imóveis do que pelo aumento da renda.

Quando a Reuters verificou a conta de Fu nesta sexta-feira, um aviso dizia que o acesso havia sido bloqueado.

O governo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Por Kevin Yao e Ryan Woo)