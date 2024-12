Não aceitaremos premiê de direita sob nenhuma circunstância, diz líder socialista francês

PARIS (Reuters) - Os líderes socialistas da França disseram ao presidente Emmanuel Macron que estão abertos a apoiar um novo governo, disse o chefe do partido Olivier Faure nesta sexta-feira, acrescentando que não aceitarão um primeiro-ministro com tendências de direita "sob nenhuma circunstância".

Falando a jornalistas após uma reunião com Macron no palácio do Eliseu, Faure também afirmou que mostrar vontade de cooperar na formação de um governo não era, em sua opinião, uma traição aos outros membros da aliança de esquerda Nova Frente Popular.

(Reportagem de Tassilo Hummel)