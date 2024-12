Mulher é agredida com chutes, socos e mata-leão durante abordagem policial

Uma mulher foi agredida por policiais durante uma abordagem na noite da última segunda-feira (02) no Parque Santo Antônio, zona sul da cidade de São Paulo. Um vídeo registrou a confusão.

O que aconteceu

No início da filmagem, é possível ver a mulher sendo imobilizada no chão. Um policial está ajoelhado em cima dela, enquanto outro segura suas mãos.

O agente que está ajoelhado, então, começa a dar tapas na mulher. Populares que acompanham a ação se revoltam e tentam ajudá-la. Um homem chega a ser brutalmente empurrado por um dos policiais que tentam conter a população.

A câmera volta a mostrar a mulher no momento em que outro agente começa a chutá-la. Após mais gritos de indignação de quem acompanhava a cena, os policiais a soltam e a mulher levanta.

Ela, então, dá um tapa no capacete de um dos agentes, que parte para atacá-la. Mais uma vez, as pessoas que estavam na rua tentam conter a confusão.

Um policial aplica um "mata-leão" na mulher, golpe proibido pela PM-SP desde 2020. Pouco tempo depois, alguém tenta pegar o celular que estava filmando a ação, mas não consegue. A pessoa, então, afirma: "vou filmar, sim!".

A mãe da mulher aparece e tenta conversar com os policiais. A mulher, porém, é levada até a viatura.

Em nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que "a Polícia Militar não compactua com desvios de conduta e apura com rigor todos os casos envolvendo seus agentes." Eles informaram, também, que a ação em questão foi registrada pelas câmeras corporais e as imagens serão analisadas.

"A PM possui protocolos de abordagem e os excessos serão investigados e os agentes devidamente punidos", continuou a nota. Eles também informaram que o caso foi registrado no 11º DP como lesão corporal, desobediência, desacato e resistência. A Polícia Civil investiga os fatos.

PM acumula denúncias nos últimos dias

No domingo (01), um vídeo flagrou um PM jogando um homem de uma ponte durante uma abordagem policial. O jovem foi abordado após ser perseguido por policiais militares em motocicletas. Segundo registro policial, a vítima conduzia moto sem placa e, após ser abordada em Diadema, foi perseguida por cerca de 2 km até a Cidade Ademar, zona sul de São Paulo.

Luan Felipe Alves Pereira, 29, soldado da PM que jogou o jovem de ponte, foi preso nesta quinta-feira (5). Ele e outros 12 PMs foram afastados do serviço e levados à Corregedoria da PM. Procurada, a defesa dele não se manifestou. PM será expulso da corporação, disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na quinta-feira (05).

Na segunda-feira (02), o rapper Eduardo Taddeo, ex-integrante do grupo Facção Central, divulgou um vídeo que mostrava o sobrinho sendo assassinado por um policial militar de folga, em São Paulo. Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos, foi morto após furtar itens de limpeza no Oxxo da avenida Cupecê, no Jardim Prudência, zona sul de São Paulo, no dia 3 de novembro.

Vinícius de Lima Britto se tornou réu pelo crime e foi levado para o presídio Romão Gomes na noite de quinta-feira (05), após a Justiça determinar sua prisão. A decisão proferida pela juíza Michelle Porto de Medeiros apontou que a materialidade do crime está minimamente comprovada. Ela citou fotografias anexadas nos autos do processo, imagens e o depoimento prestado por uma testemunha que presenciou o crime.

Já na quarta-feira (04), uma outra abordagem policial terminou em agressão em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Lenilda Messias, de 63 anos, ficou ferida após a ação, além de outros familiares da idosa.

SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo informou que 12 policiais militares foram afastados. Nesta quinta-feira (5), em nota, a pasta esclareceu que os agentes foram ouvidos pela Corregedoria da instituição e afastados das atividades operacionais.

As investigações do caso prosseguem por meio de inquérito policial militar e pela Polícia Civil. A SSP esclareceu que apuração será feita com análise das imagens externas e das câmeras corporais dos agentes.

Governador voltou atrás sobre câmeras corporais

Após questionar a utilidade das câmeras corporais em entrevista à TV Globo em janeiro, o governador Tarcísio de Freitas voltou atrás e disse que "tinha uma visão equivocada" sobre o uso do equipamento. Ele afirmou que as câmeras são "instrumento de proteção da sociedade e do policial" e disse que pretende manter e ampliar o programa estadual relativo a esses equipamentos, além de "tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia".

No mesmo dia, o governo divulgou que irá receber R$ 27,8 milhões do Ministério da Justiça e Segurança Pública para comprar novos equipamentos. Hoje, o estado conta com 10.125 câmeras que já estão em uso pela força policia.