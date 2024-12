Mercosul e União Europeia anunciam acordo de livre comércio - Após 25 anos de negociações, blocos concluem texto final do acordo. Líder da UE afirma que pacto é "vitória para Europa".O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira (06/12), após mais de 25 anos de negociações.

O anúncio foi feito durante o encontro do bloco sul-americano em Montevidéu. Estavam presentes os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da Argentina, Javier Milei, do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e do Paraguai, Santiago Peña, além da chefe da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen.

Em entrevista coletiva, von der Leyen, afirmou que o acordo com Mercosul é "vitória para Europa".

O acordo tem como objetivo criar uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, abrangendo mais de 700 milhões de pessoas e quase 25% do Produto Interno Bruto (PIB) global. A aliança prevê a redução de tarifas e barreiras comerciais, facilitando a exportação de produtos de ambos os lados.

As negociações para o acordo de livre comércio foram iniciadas em 1999 e paralisadas depois de um acordo inicial alcançado em 2019. No entanto, a medida não havia saído do papel por pressão dos europeus.

Parte dos países da União Europeia, em destaque a França, não é favorável a uma abertura de mercado ao Mercosul. A Comissão Europeia, que cuida da política comercial para o bloco, fez um esforço para a consolidação de um texto final do acordo.

"Este é um jogo econômico de ganha-ganha", disse Von der Leyen, assegurando aos europeus que eles também irão ganhar com a negociação, que vai representar "mais trabalhos e oportunidades".

"Estamos enviando uma clara mensagem ao mundo: num mundo em confrontação, mostramos que democracias podem vigorar. Isso é uma necessidade política, não apenas econômica."

