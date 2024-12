Mercosul e UE anunciam acordo para um tratado de livre comércio (Comissão Europeia)

O Mercosul e a União Europeia concluíram "as negociações para um acordo" de livre comércio, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta sexta-feira (6) em Montevidéu.

"Concluímos as negociações para o acordo União Europeia-Mercosul. Este é o início de uma nova história. Espero agora poder discuti-lo com os países europeus", afirmou Von der Leyen na rede social X, enquanto participava de uma coletiva de imprensa conjunto com os presidentes de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai para anunciar o acordo depois de 25 anos de negociações.

